Как мыть свежую зелень, чтобы удалить паразитов и вредные вещества

Это касается и тех растений, которые вы собрали со своего огорода. Для того, чтобы обезопасить себя, следует придерживаться некоторых правил в мытье зелени.

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Стоит замочить растения в прохладной воде на 15 минут. После этого нужно ополоснуть зелень под проточной водой.

Если же вы хотите наверняка очистить продукт от вредных веществ и паразитов, то следует замочить растения в воде с добавлением небольшого количества уксуса и соли. После нужно обдать зелень кипятком.