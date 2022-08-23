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53 минуты назад

Россиянам рассказали, как мыть свежую зелень, чтобы удалить паразитов и вредные вещества

runews24.ru

Это касается и тех растений, которые вы собрали со своего огорода. Для того, чтобы обезопасить себя, следует придерживаться некоторых правил в мытье зелени.

Как мыть свежую зелень, чтобы удалить паразитов и вредные вещества
Фото: runews24runews24

Стоит замочить растения в прохладной воде на 15 минут. После этого нужно ополоснуть зелень под проточной водой.

Если же вы хотите наверняка очистить продукт от вредных веществ и паразитов, то следует замочить растения в воде с добавлением небольшого количества уксуса и соли. После нужно обдать зелень кипятком.

Мыть растения, употребляемые в пищу, нельзя с использованием химических средств и мыла. Эти вещества могут попасть в организм и вызвать отравление или аллергию, пишет Food ru.

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