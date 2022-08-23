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1 час назад

Эксперты назвали несколько средств, которые смогут очистить чугунную сковороду

runews24.ru

Эксперты Elle Decoration сообщили, что активные химические средства не подойдут для чистки чугуна. Лучше взять девятипроцентный столовый уксус, который следует развести пополам с водой и вылить в сковороду.

Средства, которые смогут очистить чугунную сковороду
Фото: runews24.rurunews24.ru

Далее её нужно поставить на огонь и довести смесь до кипения. Спустя немного времени следует добавить в жидкость две-три ложки соды. Далее стоит оставить кипеть всё это 30-40 минут. После этого получится снять нагар жёсткой щёткой.

Очистить чугунную сковороду можно и хозяйственным мылом. Его нужно натереть на крупной тёрке и положить в изделие. Далее всё это следует залить водой до краёв и поставить на огонь, примерно на два-три часа. Слой нагара размягчится и легко снимется жёсткой щёткой.

Чтобы чугунная посуда служила дольше, её нельзя надолго замачивать и подвергать длительному воздействию химических веществ. Отмыть нагар в посудомоечной машине не получится. Такой способ может вызвать коррозию металла.

После того, как удастся очистить сковороду, её нужно смазать растительным маслом и прокалить в духовке при температуре 200 градусов в течение 30 минут.

Поверхность такого изделия должна быть всегда покрыта тонким слоем масла — голый чугун мгновенно ржавеет.

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