Как правильно проветривать помещение: практические советы

Многие привыкли проветривать помещение только в тех случаях, когда становится душно или, например, в комнате неприятный запах. Однако медики в один голос говорят о том, что для здоровья и нормального самочувствия необходимо делать это на регулярной основе, чтобы организм насыщался кислородом. Если проветривать правильно, то концентрация, работоспособность, физическое и эмоциональное состояние всех тех, кто находится в помещении, значительно улучшатся.

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Как часто нужно проветривать

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Стоит отметить, что во многом это зависит от площади комнаты и количества находящихся в ней людей. Определенные нормативы содержания углекислого газа в воздухе устанавливает ГОСТ 304494-2011. Но без специального прибора тяжело определить, когда помещение уже действительно стоит проветрить. Поэтому эксперты установили, что для хорошего самочувствия и микроклимата рекомендуется открывать окно каждые 1,5-2 часа не менее, чем на 15 минут. Особое внимание при проветривании стоит уделять спальне и детским комнатам. Дефицит кислорода, в свою очередь, может привести к вялости, апатичности, сонливости, головным болям, головокружениям и другим последствиям.

Как правильно проветривать помещение

Так, существует несколько универсальных правил правильного проветривания помещений.

Окна стоит раскрывать на максимально допустимый уровень, поскольку одной лишь вертикальной форточки будет недостаточно. А так воздухообмен будет интенсивнее.

Во время проветривания лучше покинуть помещение или перейти в другую комнату, чтобы не простудиться.

Перед проветриванием рекомендуется отключить систему отопления, если есть такая возможность.

Особенно важно проветривать квартиру перед сном, в том числе и для регулирования влажности.

Также будьте внимательны и ограничьте доступ к открытым окнам детям и животным.

Есть ряд правил и для определенных сезонов года. Так, например, летом открытые окна можно оставить на целый день. Но при этом рекомендуется установить москитные сетки, чтобы не допустить проникновение насекомых в помещение. Стоит отметить, что и с мелкими ячейками на сетке воздух сможет достаточно свободно циркулировать.

В зимний же период время проветривания стоит сократить с 15 минут до трех-пяти. Дело в том, что при длительном проветривании в холодное время года может образоваться конденсат, который, в свою очередь, портит стены, мебель и не только. Также переохлаждение может негативно сказаться на растениях, которые есть у вас дома.