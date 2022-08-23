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1 час назад

Известный садовод раскрыл секрет обильных урожаев

Мослентаиещё 1

Секрет обильных урожаев раскрыл «Мосленте» председатель общественной организации «Садоводы России», главный редактор газеты «Ваши шесть соток» Андрей Туманов.

Известный садовод раскрыл секрет обильных урожаев
Фото: МослентаМослента

«Чтобы урожаи были обильными, я советую правильно и много работать. Не бывает такого, что чем-то волшебным посыпал и получил урожай. Нужны знания, опыт и трудолюбие», — заявил известный садовод.

Туманов порекомендовал не слушать советы из интернета и не добиваться, чтобы «быстрее росло». «Таким образом вы скорее навредите растениям и погубите урожай. Если в том или ином деле что-то сделать можно легко, об этом давно всем известно, поэтому нет смысла писать об этом посты», — сказал Туманов.

По мнению собеседника «Мосленты», именно массовое доверие интернет-рекомендациям, две трети из которых — абсолютный бред, приводит к повсеместному упадку урожаев.

Ранее Туманов предупредил россиян об угрожающей урожаю болезни. «Начинается пора фитофторы. Основная потеря урожая картошки и помидоров происходит именно из-за этого патогенного гриба», — рассказал садовод.

Дом и сад,Андрей Туманов,
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