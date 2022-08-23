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2 часа назад

Способы уберечь собаку от влияния смога и жары

Gismeteo

Смог, накрывший наряду с многими регионами и столицу, губителен для здоровья не только человека, но и животных. Кинологи рассказали, как наиболее эффективно уберечь собаку от пагубного влияния едкого дыма, а также зноя, передает «Радио 1».

Способы уберечь собаку от влияния смога и жары
Фото: GismeteoGismeteo

Наилучшим выходом является выезд за пределы города, к примеру, в деревню или на дачу. Если же такая возможность отсутствует, необходимо разместить на окнах и в дверных проемах увлажненную ткань (это могут быть полотенца, простыни и т. д.). Такое средство помогает сдержать смог и избежать чрезмерного иссушения воздуха.

Также не следует оставлять собаку одну дома при закрытых окнах, если последние находятся на солнечной стороне. Необходимо обеспечить питомца свежей прохладной водой. Полезно смочить также ею лапы и шерстяной покров.

Прогулка с собакой предпочтительна в рассветное время либо после заката, кроме того, днем для защиты от зноя можно использовать зонт.

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