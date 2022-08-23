Способы уберечь собаку от влияния смога и жары

Смог, накрывший наряду с многими регионами и столицу, губителен для здоровья не только человека, но и животных. Кинологи рассказали, как наиболее эффективно уберечь собаку от пагубного влияния едкого дыма, а также зноя, передает «Радио 1».

Фото: Gismeteo Gismeteo

Наилучшим выходом является выезд за пределы города, к примеру, в деревню или на дачу. Если же такая возможность отсутствует, необходимо разместить на окнах и в дверных проемах увлажненную ткань (это могут быть полотенца, простыни и т. д.). Такое средство помогает сдержать смог и избежать чрезмерного иссушения воздуха.

Также не следует оставлять собаку одну дома при закрытых окнах, если последние находятся на солнечной стороне. Необходимо обеспечить питомца свежей прохладной водой. Полезно смочить также ею лапы и шерстяной покров.