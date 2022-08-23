Как сделать, чтобы огурцы плодоносили в сентябре

Огуречные плети начинают увядать уже в середине августа, к концу месяца сбор огурцов с грядок на открытом грунте заканчивается. Но если постараться, то можно увеличить период плодоношения. Что делать, чтобы свежие огурчики были у вас к столу и в сентябре? Во-первых, регулярно осматривайте посадки. Нельзя, чтобы на растении оставались созревшие плоды, это замедляет рост новых и сокращает жизнь куста. Старайтесь каждое утро собирать созревшие огурцы.

Фото: Провинция.ру Провинция.ру

Во-вторых, сократите корневые подкормки. Температура воздуха уже снизилась, растение усваивает питательные вещества из почвы хуже. Сократите внесение удобрений вдвое и даже втрое. Подкормку по листу можно оставить. Это станет хорошей поддержкой.

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В-третьих, позаботьтесь о почве. Укройте землю торфом, опилками, перегноем или другим мульчирующим материалом. Слой должен быть в 4-7 сантиметров, чтобы защитить нежные корешки растения от ночных заморозков.

Обратите внимание и на погоду. Если начался сезон затяжных дождей или наступили холодные ночи с обильными росами по утрам, то пора обработать кусты от болезней. Постоянная влажность способствует развитию зловредных инфекций.

Старайтесь стимулировать рост новых побегов и завязей. Для этого надо регулярно удалять пожелтевшие листья и те, которые расположены внизу куста, под зоной плодоношения. Они сейчас не нужны растению, только силы будут забирать.

Еще один важный момент – помнить об опылении. Если у вас именно такие сорта огурцов, то важно привлечь на участок полезных насекомых. Хорошо, если рядом на участке растут разные травы или цветы. Заманить насекомых-опылителей можно, если периодически сбрызгивать из пульверизатора цветы огурцов водой с сахаром.

Чтобы защитить грядки от дождей, можно смастерить небольшой тент-укрытие. Достаточно четырех палок, рамки-основания и плотной пленки.

Для омоложения огуречных плетей используют метод присыпки. Нижнюю часть плети укладывают на землю и присыпают землей. Новые корешки, которые быстро появляются, активно подпитывают куст, стимулируют появление новых завязей. Но этот прием работает только с вертикальными кустами. Если же плети идут горизонтально – уже по земле, то лишний раз тревожить их не стоит. Они уже сформировали естественные корешки.

Кардинальное решение вопроса – подсадка молодой рассады к старым кустам. Кстати, вырастить новые растения можно как из семян, так и из пасынков. Во втором случае рост и плодоношение пойдут быстрее.

Собранные плоды надо успеть съесть, огурцы не хранятся долго, даже в холодильнике. Если же урожай превзошел все ваши ожидания, попробуйте несколько способов хранения, некоторые из них могут обеспечить овощам до месяца свежести.

Отберите те огурцы, которые надо «попридержать», еще несколько недель, ни в коем случае не мойте их, но очистите от грязи и пыли, если она есть. Осмотрите каждый огурчик, на нем не должно быть повреждений и царапин, иначе быстро испортится.

Затем уложите овощи в целлофановый пакет так, чтобы верх был открытым, с боков оберните влажной марлей и поместите в холодильник нижний отсек. Свежесть обеспечена до 10 дней.

Если обернуть каждый плод бумажной салфеткой, затем уложить в пакет и убрать в холодильник – они останутся свежими до 2-х недель.

До 3–4 недель можно сохранить огурцы, если положить их в миску с водой хвостиками вниз. Емкость ставите в овощное хранение холодильника, воду надо менять раз в сутки.

Еще один способ – использовать яичный белок. Обмажьте им чистые сухие огурцы, подождите пока слой высохнет и уберите в холодильник. Белок создаст пленку, которая будет препятствовать испарению влаги.

Без холодильника можно хранить овощи в прохладном погребе. Для этого поместите огурцы в ящик с промытым и высушенным песком и плотно закройте крышкой.