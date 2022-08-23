Превращаем ботву томатов и картофеля в полезные удобрения

После сбора урожая остается много растительных остатков – ботвы. Лидеры по этому пункту – томаты и картофель. Причем пасленовые часто страдают от болезней и вредителей, поэтому просто использовать высохшую ботву как мульчу нельзя. Но есть другие способы, как превратить ненужную ботву в полезное удобрение.

Фото: Провинция.ру Провинция.ру

Сделать компост. Пересмотрите ботву томатных кустов и картофеля. Все здоровые растительные остатки можно пустить на компост. Если вдруг проглядели и попала зараженная зелень, то добавьте в компост триходерму – так у бактерий и инфекций не останется шансов на размножение.

Сжечь. В сожжённом виде ботва принесет даже больше пользы, чем в свежем. Все инфекции и бактерии сгорят, а в результате получится полезное удобрение – зола. Ее можно использовать в качестве подкормки в течение всего сезона: там много полезных веществ, а вот азота нет. Еще золу используют в качестве народного средства в борьбе с некоторыми вредителями. Главное – сжигать ботву только в специально оборудованных местах и в бочке или другой емкости. Иначе рискуете получить штраф.

Закопать. Если растительных остатков слишком много, столько компоста вы не планировали закладывать, а сжечь негде, то остается только закопать ботву. Выберите удаленное от грядок место, сделайте яму глубиной не менее 80 сантиметров – с такой глубины зараженные экземпляры точно не смогут навредить почве. Не закапывайте растительные остатки там, где вскоре планируете перекапывать почву.