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1 час назад

Реальные отзывы: капсульная кофемашина

Мира Маркина

Очень многие люди не могут представить своего дня без кружки свежесваренного кофе. Кому-то достаточно быстрорастворимого, а кто-то предпочитает варить напиток по всем правилам с помощью турки. Некоторые любят исключительно свежемолотый из кофемашины. Однако не у всех есть финансовые возможности приобретать дорогую машинку, в таких случаях для кого-то отличным вариантом становится капсульная кофемашина. Она на порядок дешевле и напиток получается вкуснее, чем из банки быстрорастворимого.

Реальные отзывы: капсульная кофемашина
Фото: UnsplashUnsplash

Плюсы капсульных кофемашин, помимо их стоимости, в простоте приготовления кофе, в разнообразии вкусов как эспрессо, так и кофе с добавлением молока или сливок. Многие производители капсул также предлагают какао.

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Такой аппарат не займет много места на вашей кухни, он максимально мобилен, прост в использовании и не требует особо ухода.

К минусам можно отнести стоимость самих капсул – кружка кофе в них выйдет дороже, чем из полноценной кофемашины, работающей с зернами или молотым кофе. Также не очень удобно, что выбор ваш всегда будет ограничен линейкой производителя, тк капсулы других фирм вряд ли подойдут именно к вашей машине. Однако, ради справедливости, на рынке появляется все больше аналогов и даже капсул-«пустышек», которые вы можете самостоятельно заполнять понравившимся вам кофе.

Вот, что пишут в отзывах те, кто остановил свой выбор именно на капсульных кофемашинах.

«Вкус лучше растворимого, но все равно пустоват, не сбалансирован. В капучино это ощущается даже сильнее, чем в эспрессо или лунго. Как будто сильно обжаренный кофе отдельно, а вода отдельно. Т.е. такого кофе как в большинстве кофеен не получится. Поэтому с точки зрения вкуса рожок/автомат предпочтительнее».

«Как определила личная практика, эта компактная кофейная "чародейка" на самом деле вне конкуренции для использования в домашних условиях или небольшом офисе. Это самое ТО, чтобы угостить гостей чашечкой любого из выбранных видов натурального кофе с красивой густой пенкой. К тому же времени на это уходит не больше минуты».

«Спору нет, она варит кофе хорошо, но сварить что-то другое типа капучино нормально не может. То есть кроме обычного кофе ничего не получилось, только какао «Несквик». А еще цены на капсулы растут быстрее курса доллара. Сейчас я бы купил обычную кофемашину, окупилась бы в раза три-четыре уже. Из плюсов капсульной теперь я вижу только размер».

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