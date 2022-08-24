Они крадут счастье: 6 вещей в доме, которые приводят к депрессии

Осмотрите свою квартиру и избавьтесь от того, что заставляет вас чувствовать себя хуже.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Каким бы тяжелым не был день, приходя домой, мы должны чувствовать облегчение, именно здесь можно по-настоящему расслабиться и отдохнуть, но иногда обстановка в квартире заставляет чувствовать себя подавленными.

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Психологи считают, что некоторые предметы интерьера портят настроение и даже могут вызывать депрессию. Чтобы сберечь ментальное здоровье, проверьте, нет ли у вас вещей, крадущих счастье.

Разбросанные документы

Речь идет не только о рабочих бумагах, но и о любых предметах, которые ассоциируются с офисом и обязанностями. Если они пробрались туда, где вы должны отдыхать и наслаждаться общением с близкими, о умиротворении можно забыть.

Специалисты считают, что документы, рабочий ноутбук и телефон, календари с записями неминуемо приносят с собой энергетику офиса, лишая вас возможности расслабиться.

Что делать? Выберите место, где вы работаете — стол, кресло, отдельная комната. Пусть это будет вашем офисом на выезде. Храните все, что связано с карьерой только здесь, не давая этим вещам расползаться по дому.

Слишком много зеркал

Отражением в зеркале, по статистике, довольны лишь 25% людей, поэтому не стоит рассматривать себя слишком часто. Акцентируясь на недостатках, недолго заработать депрессию. Лишь некоторые используют недовольство, как мотивацию, и начинают работать с телом.

Засохшие цветы

Живые растения поднимают настроение, освежают интерьер, помогают расслабиться. Но, если цветы выглядят увядшими и нездоровыми, их влияние становится обратным: они навевают тоску и депрессию, отправляйте их в мусорку безжалостно.

Если с уходом за растениями у вас проблемы, заведите неприхотливые цветы. Это совсем не обязательно кактусы, многие из горшечных растений требуют лишь редкого полива, но отлично смотрятся.

Беспорядок в шкафу и на полках

«Секрет чистой трехкомнатной квартиры в том, что она четырехкомнатная» — эта старая шутка для многих правдива, в той или иной степени. Бывает, что в полках складируются бумаги, вещи, для которых не нашлось места, старая техника. Найти что-то становится все сложнее.

Кажется, этих завалов мы не видим, но ощущение беспорядка давит и заставляет думать, что и в делах творится такой же хаос.

Недаром коучи и психологи советуют, чтобы изменить свою жизнь, первым делом разобраться в завалах, выкинуть лишнее и расхламить помещение.

Мало воздуха

В большом особняке габаритная мебель выглядит гармонично, а в маленькой квартире создает давящее ощущение, отнимая слишком много пространства. Позаботьтесь о том, чтобы треть комнаты оставалась свободной.

Сервиз

Изящные фарфоровые чашки и блюдца, подаренные на свадьбу или юбилей, дожидаются особого случая в шкафу или на видном месте в кухне. Но каждый взгляд на него напоминает, что в жизни таких торжественных моментов совсем не много.