Вещи, которые необходимо сделать перед закрытием дачного сезона

Завершаем все дела правильно, чтобы не получить «головную боль» в следующем году. Летний сезон практически завершился, но до конца полного закрытия дачи еще довольно далеко. Тем не менее владельцы холодных летних домов уже сейчас начинают готовиться к отъезду до следующего лета. Мы подготовили небольшой гайд — о чем стоит подумать, прежде чем закрывать все помещения и возвращаться в город.

Фото: WomanHit WomanHit

Чистим инструменты

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Если вы думаете, что можно бросить тяпки и ножницы в земле в сарае, — вы создаете себе дополнительные проблемы, которые придется решать в первые дни приезда в следующем году. Дело в том, что очистить металлические предметы от засохшей земли порой нереально. Кроме того, вы просто испортите лезвия. Аккуратно чистим все инструменты, если нужно, затачиваем, а лопаты, косы и серпы помещаем в ведра с песком, чтобы избежать появления коррозии.

Собираем постельное белье

Конечно, кажется — что может случиться с аккуратно заправленной постелью? На самом деле, ваши новые простыни, наволочки и одеяла отсыреют уже в первые дни наступления холодов. Избавиться от неприятного запаха сырости бывает очень трудно. В самом запущенном случае ткань может испортиться до того, что использовать постель вы уже не сможете, а иногда порче способствуют и грызуны, которые любят пробовать на зуб абсолютно все.

Сливаем воду

Если у вас на участке есть налаженная система трубопровода, обязательно позаботьтесь о том, чтобы воды в трубах не оказалось, когда наступят холода. Вода, даже в небольшом количестве, может просто разорвать трубу и вы получите новую «головную боль» грядущим летом. Избавьте себя от лишних забот.

Прогоняем грызунов