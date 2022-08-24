Как ухаживать за мягкой мебелью, чтобы она выглядела как новая

Выбор мягкой мебели — ответственный этап ремонта. От него зависит ваш комфорт и эстетика пространства. Чтобы мебель дольше радовала глаз, за ней нужно тщательно ухаживать. Юлия Голуб, специалист Hoff по дизайну интерьеров, рассказывает про уход за разными материалами.

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Кожаная обивка

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Натуральная кожа — красивый и прочный материал, устойчивый к износу. Такая обивка неприхотлива в уходе: достаточно периодически протирать поверхность ветошью, смоченной в воде. Экокожа — альтернатива натуральной коже. Материал повторяет все ее характеристики, но отличается более доступной стоимостью.

Несколько правил по уходу:

Натуральная кожа имеет множество мельчайших пор, из-за этого под воздействием влаги она может деформироваться и растягиваться, поэтому воду и другие пролитые жидкости обязательно нужно вытирать насухо. При необходимости можно использовать специальные крема для чистки кожи. Искусственную кожу можно очистить поролоновой губкой или мягкой тканью с мыльным раствором. Кожаную обивку следует беречь от прямого солнечного света и температурных колебаний. Натуральная кожа очень чувствительна к перепадам температур, поэтому не стоит сушить ее феном.

Текстильная обивка

Гобелен — прочный материал, идеален для интерьеров в классическом стиле. Однако склонен к запылению, поэтому его можно пылесосить, используя специальную насадку для мебели. Флок — материал, известный как «антикоготь» в силу своей износостойкости. Обивка из флока сохраняет свой цвет даже под воздействием солнечных лучей. А с помощью специальной пропитки удается добиться влагоотталкивающего эффекта. Тем не менее следует насухо вытирать все пролитые жидкости. Велюр и бархат — красивые, приятные на ощупь, но довольно требовательные в уходе материалы.

Несколько правил по уходу:

Для поддержания чистоты, тканевую обивку стоит протирать немного влажной губкой. Пятна на обивке лучше удалять слабым мыльным раствором. При чистке используйте минимум воды: если её будет слишком много, на ткани могут появиться разводы. По этой же причине пролитую жидкость стоит как можно скорее вытереть. Регулярно пылесосьте тканевую обивку (за исключением велюра и бархата, их следует протирать влажной тканью).