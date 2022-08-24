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1 час назад

Как ухаживать за мягкой мебелью, чтобы она выглядела как новая

WMJ.ru

Выбор мягкой мебели — ответственный этап ремонта. От него зависит ваш комфорт и эстетика пространства. Чтобы мебель дольше радовала глаз, за ней нужно тщательно ухаживать. Юлия Голуб, специалист Hoff по дизайну интерьеров, рассказывает про уход за разными материалами.

Как ухаживать за мягкой мебелью, чтобы она выглядела как новая
Фото: UnsplashUnsplash

Кожаная обивка

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Натуральная кожа — красивый и прочный материал, устойчивый к износу. Такая обивка неприхотлива в уходе: достаточно периодически протирать поверхность ветошью, смоченной в воде. Экокожа — альтернатива натуральной коже. Материал повторяет все ее характеристики, но отличается более доступной стоимостью.

Несколько правил по уходу:

Натуральная кожа имеет множество мельчайших пор, из-за этого под воздействием влаги она может деформироваться и растягиваться, поэтому воду и другие пролитые жидкости обязательно нужно вытирать насухо. При необходимости можно использовать специальные крема для чистки кожи. Искусственную кожу можно очистить поролоновой губкой или мягкой тканью с мыльным раствором. Кожаную обивку следует беречь от прямого солнечного света и температурных колебаний. Натуральная кожа очень чувствительна к перепадам температур, поэтому не стоит сушить ее феном.

Текстильная обивка

Гобелен — прочный материал, идеален для интерьеров в классическом стиле. Однако склонен к запылению, поэтому его можно пылесосить, используя специальную насадку для мебели. Флок — материал, известный как «антикоготь» в силу своей износостойкости. Обивка из флока сохраняет свой цвет даже под воздействием солнечных лучей. А с помощью специальной пропитки удается добиться влагоотталкивающего эффекта. Тем не менее следует насухо вытирать все пролитые жидкости. Велюр и бархат — красивые, приятные на ощупь, но довольно требовательные в уходе материалы.

Несколько правил по уходу:

Для поддержания чистоты, тканевую обивку стоит протирать немного влажной губкой. Пятна на обивке лучше удалять слабым мыльным раствором. При чистке используйте минимум воды: если её будет слишком много, на ткани могут появиться разводы. По этой же причине пролитую жидкость стоит как можно скорее вытереть. Регулярно пылесосьте тканевую обивку (за исключением велюра и бархата, их следует протирать влажной тканью).

В идеале необходимо ухаживать за мебелью (протирать, пылесосить) хотя бы 1 раз в неделю. Рекомендуется также 1-2 раза в год прибегать к профессиональной химчистке. А для того, чтобы ваша мягкая мебель дольше сохраняла первозданный вид, следует заранее продумать материалы, которые подойдут именно вашей семье. Например, при наличии животных в доме лучше всего подойдет флок. Помните, чем качественнее материалы, из которых сделана мебель, тем дольше она прослужит своим хозяевам.

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