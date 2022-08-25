Плохая энергетика? Почему дома постоянно что-то ломается

Специалисты считают, что неприятности сигнализируют о проблемах в семье.

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Бывают дни, когда все валится из рук: бьются чашки, разливается вода, ломается техника. Но если такой период длится неделями, а в квартире то и дело что-то выходит из строя? Специалисты по фен-шуй и эзотерике считают, что такие странные совпадения часто говорят о том, что дом посетил неприятный человек или начались проблемы с энергетикой.

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По версии предков

Наши прабабушки и прадедушки считали, что в каждом доме обитает хранитель, который может разозлиться на жильцов. Если поломки происходят постоянно, значит, пора задобрить домового.

Для этого оставляли на кухне молоко и сладости, обращались к покровителю дома с просьбой присмотреть за квартирой и обитателями.

По фен-шуй

Современные специалисты придерживаются похожей версии, они считают, что накопленная в квартире тяжелая энергетика заставляет вещи ломаться. Так происходит из-за ссор в доме, неправильного расположения вещей и зависти приходящих гостей.

Мой дом — моя крепость!

Так или иначе, если ваш дом «заболел», это тревожный сигнал: эзотерики считают, что многочисленные поломки предупреждают о более серьезных проблемах. Если не устранить неполадки в энергетике, вскоре неприятности начнутся на работе у членов семьи, а за ними последуют и проблемы со здоровьем.

В зависимости от того, что именно ломается, можно предположить, какие проблемы появились в семье.

Входная дверь

Если постоянно ломается, скрипит, заедает входная дверь, то помещение сигнализирует о том, что в дом зачастили завидующие или сплетничающие люди. Кроме того, так дом обращает внимание на ссоры и конфликты между членами семьи.

Ломаются или заедают замки

Проблемы с замками говорят о том, что дома очень давно царит тяжелая, давящая атмосфера. Всем членам семьи стоит поговорить, научиться хвалить друг друга, больше проявлять нежности и внимания.

Бытовая техника

Постоянно выходящие из строя электроприборы, крайне расстраивают жильцов. Возможно, дело не в самой качественной проводке, но специалисты по энергетике считают, что гаджеты чувствительны к энергетическим полям.