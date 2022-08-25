Как избавиться от белокрылки в теплице: эффективные средства в домашних условиях

Вообще-то теплица создана для растений, но иногда там заводятся совершенно непрошенные гости — например, белокрылки. Маленькие мотыльки с белоснежными, будто присыпанными мукой, крылышками — такие крошки, но такие прожорливые. «Рамблер» рассказывает, как спасти урожай от белокрылки.

Кто такая белокрылка

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Второе название белокрылок — алейродиды. Звучит великолепно и тревожно. Самое подходящее имя для садового вредителя. Белокрылки выделяются в отдельное семейство мелких равнокрылых насекомых, всего насчитывается около полутора тысяч их видов. Личинки располагаются на нижней части листьев и активно питаются их соком. Одна белокрылка откладывает до 200 яиц за один цикл размножения, и если этому не препятствовать, то запросто можно потерять весь урожай. Насекомые просто высосут все жизненные соки из растения, а вы останетесь ни с чем.

Какие методы борьбы с белокрылками существуют

Все зависит от того, когда вы обнаружили белокрылок и насколько они успели размножиться, а также сколько времени до сбора урожая. В зависимости от степени поражения предлагаем воспользоваться несколькими способами уничтожения белокрылок. Применять их можно последовательно или одновременно.

Ловушки и руки

Это просто и довольно эффективно. Такие ловушки можно купить, а можно сделать самостоятельно. Нарезаете кусочки фанеры или картона на небольшие квадраты, раскрашиваете в яркий желтый цвет, смазываете вазелином, маслом или любым другим липким, вязким средством и развешиваете по теплице на высоте чуть ниже макушек растений. Белокрылок привлекает яркий желтый цвет, они к нему будут прилипать.

Когда ловушки будут развешены, пройдитесь по теплице, осмотрите все растения, листья, на которых вы обнаружите следы личинок, нужно уничтожить или очистить от насекомых. Если этого не сделать, они продолжат размножаться.

Фумигатор против насекомых

Обычно мы покупаем фумигатор для дома и используем его против комаров. Но те же самые пластины и жидкость отлично работают и против. К теплице нужно подвести переносную розетку, включить фумигатор и закрыть все окна и двери на 30-40 минут. Недостаток этого способа в том. Что таким образом будут уничтожены не только белокрылки, но и полезные насекомые.

Мыльный раствор

Приготовьте раствор из хозяйственного или дегтярного мыла в следующей пропорции: на 1 часть мыла нужно взять шесть частей воды. Этим раствором нужно протереть листья всех растений, уделяя особое внимание нижней части. Обработку стоит повторить через десять дней.

Полезные насекомые

У белокрылок немало естественных врагов, некоторым из которых достаточно просто не мешать. Всем известные божьи коровки уничтожают не только тлю, но и белокрылку. Если есть время, возможность и определенная сноровка, то божьих коровок можно наловит на ближайшем лугу и подселить в теплицу. Еще одно полезное насекомое — златоглазка. Наши бабушки их называли флерницами. Это небольшое насекомое с прозрачными крылышками, зеленым туловищем и яркими золотыми глазами. В длину златоглазки около двух сантиметров. Выглядят очень изящно, обычно они сами находят своих жертв, важно им не мешать.

Если божьи коровки и златоглазки облетают вашу теплицу стороной, можно купить насекомых-хищников в специализированных магазинах — осу энкарзию или клопа макрофолуса. Они быстро уничтожат белокрылок, а когда справятся с этим — покинут вашу теплицу в поисках новой добычи.

Народные средства

Справиться с белокрылкой можно с помощью чеснока или тысячелистника. Стакан очищенных зубчиков чеснока нужно пропустить через чеснокодавилку, а затем залить литром кипятка. Оставить на двое суток, затем вылить в ведро и долить водой до полного. Этим раствором нужно обработать все листья через распылитель, уделяя особое внимание нижней стороне.

Цветущий тысячелистник нужно измельчить, всего нужно около 100 граммов зелени, залить литром воды, довести до кипения, убавить огонь и дать покипеть около 20 минут. Затем снять с плиты и оставить на двое суток. Затем разбавляем водой в пропорции один к одному и обрабатываем растения. Также можно использовать полынь, пижму, одуванчик, календулу.

Готовые препараты

Как правило, они продаются в специализированных магазинах. Выбирайте из тех, что есть в наличии. Всегда внимательно читайте инструкцию и действуйте в строгом соответствии с ней. Не забывайте о защите рук и органов дыхания, так как работать будете в замкнутом пространстве.

Обратите внимание, что некоторым препаратами можно обрабатывать плоды не позже чем за 30 дней до сбора урожая. А некоторыми нельзя пользоваться, как только появились первые завязи.

Что делать дальше

На самом деле борьба с белокрылкой начинается еще осенью, когда вы готовите свою теплицы к зиме.