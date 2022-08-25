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2 часа назад

Миколог Гмошинский дал советы по безопасному сбору грибов

RT на русском

Кандидат биологических наук Владимир Гмошинский, старший преподаватель кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ, научный сотрудник Полистовского заповедника, дал советы по безопасному сбору грибов.

Миколог Гмошинский дал советы по безопасному сбору грибов
Фото: RT на русскомRT на русском

«Довольно часто могут возникать отравления даже при приёме в пищу, казалось бы, нормальных и съедобных грибов», — заявил он в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

Рекомендуется собирать грибы в местности, где загрязнители находятся в предельно допустимой концентрации.

По словам эксперта, нежелательно покупать дикорастущие грибы на рынках или у продавцов вдоль обочин дорог на трассах.

«Как бы хорошо ни выглядели грибы, вы никогда не сможете определить, где собрано именно это плодовое тело», — добавил он.

Дом и сад,МГУ,
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