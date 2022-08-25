Миколог Гмошинский дал советы по безопасному сбору грибов

Кандидат биологических наук Владимир Гмошинский, старший преподаватель кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ, научный сотрудник Полистовского заповедника, дал советы по безопасному сбору грибов.
«Довольно часто могут возникать отравления даже при приёме в пищу, казалось бы, нормальных и съедобных грибов», — заявил он в беседе с изданием «Вести Подмосковья».
Рекомендуется собирать грибы в местности, где загрязнители находятся в предельно допустимой концентрации.
По словам эксперта, нежелательно покупать дикорастущие грибы на рынках или у продавцов вдоль обочин дорог на трассах.
«Как бы хорошо ни выглядели грибы, вы никогда не сможете определить, где собрано именно это плодовое тело», — добавил он.