Как заготавливать и применять курильский чай

Курильский чай — это любимая многими садоводами лапчатка кустарниковая, или пятилистник кустарниковый (Pentaphylloides fruticosa), или дазифора кустарниковая (Dasiphora fruticosa), неприхотливый зимостойкий декоративный кустарник, встречающийся в дикой природе на всей территории Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Фото: 7dach.ru 7dach.ru

Как заготавливать курильский чай

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Лекарственным сырьем обычно служат верхушки цветущих побегов курильского чая с листочками. Заготавливают их во время цветения (а это практически все лето, иногда даже начало осени), в сухую ясную погоду. При заготовке рекомендуется использовать ножницы или секатор, чтобы не повредить ветви. Лапчатка хорошо переносит стрижку, и правильная заготовка сырья кустарнику не вредит.

Не годятся в качестве лекарственного сырья веточки с увядшими цветками, пожелтевшими листьями, с признаками болезней или поврежденные вредителями.

Собранное сырье рекомендуется немного подвялить на воздухе (в тени или в хорошо проветриваемом помещении, вдалеке от солнечных лучей), а затем сушить при температуре +60...+70 градусов в сушилке или духовке. В жаркую погоду сырье для сушки раскладывают под навесом или на чердаке.

Высушенные веточки с цветками нужно перебрать, очистить от мусора и сложить в плотно закрывающуюся стеклянную банку. Хранят это лекарственное сырье в сухом темном месте не более 1 года.

Можно встретить также рецепты с использованием корней растения, однако их заготавливают значительно реже, а в условиях дачного участка сделать это в принципе затруднительно.

Декоративные сорта лапчатки кустарниковой также можно использовать в лечебных целях, хотя эффективность сырья, собранного с видовых растений, все же выше. Подобрать сорта лапчатки для украшения своего сада и заготовки можно в нашем каталоге, объединяющем предложения крупных интернет-магазинов посадочного материала и семян.

Как заваривать и в каких случаях применять курильский чай

В профилактических целях лапчатку кустарниковую заваривают и пьют как чай — 1 ч. ложка сушеного измельченного сырья на 200 мл кипятка, настаивать под крышкой в течение 10 минут. Такой напиток обладает общеукрепляющим, тонизирующим, иммуномодулирующим, легким противовоспалительным действием. Его можно пить, добавляя мед по вкусу.

Чай из лапчатки кустарниковой полезен как для профилактики заболеваний (за счет укрепления иммунитета), так и при выздоровлении после болезни. Пьют его 2-3 раза в день, однако делать это постоянно в течение длительного времени не рекомендуется. Как и другие лекарственные растения, курильский чай принимают курсами, продолжительность которых не должна превышать 3-4 недель.

Для приготовления витаминных, общеукрепляющих напитков также смешивают курильский чай с шиповником, плодами и листьями земляники или черной смородины.

В лечебных целях готовят более концентрированные настои и отвары для внутреннего и наружного употребления. Способ их приготовления и дозировка зависят от заболевания, выбирать их следует по рекомендации врача, не прибегая к самолечению.

Настой лапчатки кустарниковой

1 ст. ложку сушеного измельченного сырья залить 1 стаканом кипятка, настаивать под крышкой в течение 20 минут, процедить. Принимать (в зависимости от диагноза) от 2 ст. ложек до 1 стакана настоя 3 раза в день до еды.

Этот настой используют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, воспалениях мочевыводящих путей (как мочегонное, антибактериальное, легкое обезболивающее средство).

Для лечения отравлений и острых желудочно-кишечных инфекций настой готовят из 2 ст. ложек сырья на стакан кипятка, принимают по 1/4-1/2 стакана каждые 2-4 часа до исчезновения симптомов.

Отвар лапчатки кустарниковой

1 ст. ложку сушеного измельченного сырья залить 1 стаканом кипятка, нагревать на медленном огне (можно на кипящей водяной бане) в течение 10 минут, затем настаивать под крышкой в течение 2 часов. Процедить, принимать 4 раза в день до еды по 50 мл.

Такой отвар пьют при воспалительных заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта, кишечных инфекциях, цистите. Наружно его используют для полосканий при стоматитах и ангине, для примочек при заболеваниях кожи, раздражениях, шелушении, фурункулах и угрях, а также для спринцеваний при гинекологических заболеваниях.

Настой лапчатки кустарниковой для наружного применения

3 ст. ложки сушеного измельченного сырья залить 200 мл кипятка, укутать (можно использовать термос), настаивать в течение 30-40 минут, процедить.

Концентрированный настой используют только наружно — для примочек при различных кожных заболеваниях, раздражениях, для умывания при проблемной коже с угревой сыпью, а также для лечебных ванн.

Кому нельзя пить курильский чай

Лапчатка кустарниковая (курильский чай) может вызывать аллергические реакции; возможна индивидуальная непереносимость. Перед использованием средств на основе этого растения рекомендуется посоветоваться со своим врачом, особенно если имеются какие-либо хронические заболевания.