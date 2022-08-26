Реальный отзыв: покупать ли в квартиру электрогриль

Сама еда получается потрясающая. Честно! Я большой любитель овощей, потому первым делом отправила в гриль грибы с кабачками. Немного соли, перца, паприки и оливкового масла – очень вкусно и быстро. Все ограничивается только вашей фантазией. Делали и в соевом соусе, и без всего, и с разными приправами – все супер. Самое главное – не нужно ничего переворачивать, следить, положил и ушел пить чай и есть шоколадку. За один вечер я сделала папе на ужин стейк, нам с мамой рыбки, брату – курицу. И это было так быстро! Если бы мне сказали, что я буду всем готовить их любимые блюда на ужин, я бы посмеялась. Но теперь так и получается. С таким помощником все выходит без напряга и быстро.