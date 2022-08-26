Реальный отзыв: покупать ли в квартиру электрогриль

Электрогриль – прекрасный помощник на кухне. Рынок этих приборов довольно богат ассортиментом. В этом материале "Рамблер" расскажет о контактных электрогрилях, о том, есть ли в необходимость в таком приспособлении, и на что обратить внимание перед покупкой.
Электрогриль – прибор для приготовления блюд по тому же типу, что и на мангале. Однако его несомненные плюсы в том, что им можно пользоваться как в квартире, так и на природе. Единственное, для этого необходимо подключение к сети.
Выбирая гриль для дома, обратите внимание на функционал. Многие модели имеют не только регулировку температуры, но и автоматизированные программы для приготовления разных продуктов, с возможностью выбрать необходимую прожарку. Вы просто выбираете подходящий режим и дальше прибор все делает за вас.
Также советуем обратить внимание на то, являются ли съемными сами пластины (нагревательные элементы). Цены на приборы с несъемными, конечно, будут немного ниже. Однако в использовании будет гораздо лучше, если вы сможете снимать пластины для того, чтобы тщательнее их промыть после приготовления блюда. Очищать гриль без возможности вынуть нагревательные элементы – то еще "удовольствие".
К плюсам также можно отнести и тот факт, что еда, приготовленная на гриле (без масла, благодаря антипригарным покрытиям), будет гораздо более полезной, нежели приготовленная на сковороде. На гриле можно готовить не только мясо, но и рыбу, колбаски, овощи, хлеб, бургеры, шаурму и многое другое.
Помимо основных панелей, некоторые модели позволяют устанавливать сменные – например, для приготовления вафель или сэндвичей.
Жена уговорила и купили комнатный гриль. И я вообще не оценил. От него пахнет жженым мясом на всю квартиру, потом проветривать долго. Он не плотно прижимает мясо, так что порой в середине оно не прожаривается, и плюс пластины не равномерно нагреваются. Но соглашусь, что как домашний вариант вполне сойдет, если зимой истосковался, но, как по мне, лучше уличного гриля ничего нет.
Мы выбрали совсем бюджетный вариант гриля и остались довольны! Все прожаривается идеально, нам хватает и мощности жарки, и размера (нарезать, конечно, надо на тонкие кусочки). Моется легко губкой. Для меня несъемные панели не стали проблемой, потому что стараюсь сразу все протирать, как только остынет. В таком случае справиться с очисткой проще простого.
Сама еда получается потрясающая. Честно! Я большой любитель овощей, потому первым делом отправила в гриль грибы с кабачками. Немного соли, перца, паприки и оливкового масла – очень вкусно и быстро. Все ограничивается только вашей фантазией. Делали и в соевом соусе, и без всего, и с разными приправами – все супер. Самое главное – не нужно ничего переворачивать, следить, положил и ушел пить чай и есть шоколадку. За один вечер я сделала папе на ужин стейк, нам с мамой рыбки, брату – курицу. И это было так быстро! Если бы мне сказали, что я буду всем готовить их любимые блюда на ужин, я бы посмеялась. Но теперь так и получается. С таким помощником все выходит без напряга и быстро.