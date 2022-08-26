Журналисты раскрыли секреты быстрой уборки дома

Есть несколько секретов, как ускорить уборку в доме. О них со ссылкой на «Новый очаг» пишет «Профиль».

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Во-первых, очень поможет в уборке грамотно выбранный интерьер. Дело в том, что на светлых поверхностях пыль заметно меньше. Для уборки эксперты рекомендуют выбирать салфетки из микрофибры — они лучше собирают пыль.

Полезные привычки помогут поддерживать дом в чистоте. Например, стоит протирать зеркало после чистки зубов или загружать посудомойку, пока варится утренний кофе. Чтобы вещи всегда были в аккуратном виде, эксперты советуют хранить их в вертикальном положении. Таким образом пространство будет хорошо организовано и не будет сложностей с поиском нужных вещей.