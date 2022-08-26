Как хранить чеснок свежим в домашних условиях зимой

Вырастить урожай непросто, а сохранить еще сложнее. «Рамблер» рассказывает, как нужно хранить чеснок, чтобы он долго не портился.

Подготовка

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Нельзя просто так взять и начать хранить чеснок. Сначала его нужно правильно к этому подготовить. Что для этого нужно?

Вовремя выкопать. Когда у чеснока появляются стрелки, их обычно удаляют, и правильно делают. Так, чеснок не будет тратить силы на цветение, а будет наращивать хорошие сильные зубчики. Но одну стрелку оставить все же стоит. Как только она выпрямится и устремит свой заостренный кончик точно в небо – чеснок пора выкапывать. Очистить от остатков земли и дать просушиться. Самое главное – не сушите чеснок на солнце. Это нужно делать в проветриваемом помещении, например, в беседке или сарае. После этого обрежьте лишние листья и корешки. И все! Чеснок готов к зимнему хранению

Косы и пучки

Чтобы заплести чеснок в косу, не нужно слишком сильно укорачивать стебель. Обычно в одну косу вплетают до 15 головок, а еще используют веревку для прочности. На конце нужно сделать удобную петлю, за которую можно будет подвесить чеснок в кладовке. Если плести не хочется, можно связать чеснок в пучок. В этом случае стебель можно укоротить чуть сильнее. А в пучок связать от пяти до десяти головок в зависимости от их размера. Чем крупнее, тем меньше штук нужно связывать в пучок.

Банки

Трехлитровые банки желательно простерилизовать, затем уложить в них чеснок. При этом стебель стоит укоротить до 8-10 сантиметров. Вместо крышки нужно использовать бумагу или ткань. Важно, чтобы чеснок дышал.

Коробки и корзины

Также чеснок можно ссыпать в коробки и корзины, которые вы потом поставить в нижние ящики на кухне, в кладовку или под кровать. Стебли также укорачиваем до 8-10 сантиметров.

В соли или муке

Соль и мука предохраняют чеснок от излишней влаги и не дают ему загнить. Насыпьте слой соли или муки толщиной в 2-3 сантиметра на дно банки и коробки, затем уложите головки чеснока, прикройте газетой, затем снова насыпьте слой муки или соли и снова уложите головки рядами. Повторять, пока есть место, последним слоем должна быть соль или мука.

В луковой шелухе или опилках

В этом случае можно не стараться укладывать чеснок рядами. Высыпаете луковую шелуху или опилки, все перемешиваете и отправляете на хранение под кровать или в погреб, если он у вас есть.

В парафине

Парафин поможет сохранить чеснок свежим и сочным. Нужно купить парафин, растопить его на водяной бане, очистить чеснок от верхнего слоя так, чтобы были видны все зубчики, затем опустить головку в парафин, вытащить и дать застыть.

В холодильнике

Если чеснока не так много, а холодильник достаточно большой, его можно хранить в отсеке для овощей. Только уложите его в бумажные пакеты. В полиэтиленовых он может начать гнить.

Замороженный чеснок

Этот способ потребует некоторых усилий, зато потом вы наверняка скажете себе спасибо. Чеснок нужно очистить, пропустить через пресс и заморозить в формочках для льда. После заморозки кубики чеснока можно переложить в общий контейнер или зип-пакет и доставать тогда, когда потребуется. Быстро, вкусно и всегда под рукой.

Соленый чеснок

Чтобы сохранить чеснок, его можно и не замораживать, но при этом его нужно посолить. Точно также очищаете, пропускаете через пресс или измельчаете блендером, солите и перекладываете в банку. Затем достаете и добавляете в блюда во время приготовления.

Чеснок в масле