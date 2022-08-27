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1 час назад

Россиянам напомнили об отключении бытовой техники перед отпуском

Lenta.ru

Бытовую технику следует отключать от питания перед отъездом в отпуск для безопасности и экономии на счетах. Об этом россиянам напомнила директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина в интервью «Вечерней Москве».

Россиянам напомнили об отключении бытовой техники перед отпуском
Фото:  Lenta.ru Lenta.ru

«Я настоятельно рекомендую и призываю выключать абсолютно всю технику из розеток. Нет никакой необходимости оставлять стиральную машину или микроволновую печь. Они будут расходовать электроэнергию, а владелец квартиры заплатит лишние денежные средства», — пояснила Москвина.

Она также подчеркнула, что холодильник необходимо не только выключить, но и разморозить. Это позволит избежать вероятности потопа в случае его отключения при скачках электричества.

Дом и сад,Вера Москвина,
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