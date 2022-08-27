Россиянам напомнили об отключении бытовой техники перед отпуском

Бытовую технику следует отключать от питания перед отъездом в отпуск для безопасности и экономии на счетах. Об этом россиянам напомнила директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина в интервью «Вечерней Москве» .

«Я настоятельно рекомендую и призываю выключать абсолютно всю технику из розеток. Нет никакой необходимости оставлять стиральную машину или микроволновую печь. Они будут расходовать электроэнергию, а владелец квартиры заплатит лишние денежные средства», — пояснила Москвина .

Она также подчеркнула, что холодильник необходимо не только выключить, но и разморозить. Это позволит избежать вероятности потопа в случае его отключения при скачках электричества.