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2 часа назад

Как избавиться от ростков малины на грядках

Крестьянская жизнь

Из материала «Крестьянской жизни.ру» вы узнаете об эффективных способах регулирования роста кустов малины.

Как избавиться от ростков малины на грядках
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Как объяснил руководитель научного центра аграрного вуза Игорь Подковыров, малина – целебная и полезная ягода, но у нее имеются недостатки. Корневая система малины поверхностная и образует множество отпрысков, благодаря чему малина занимает новые территории.

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Отпрыски прорастают в местах, где они не нужны: на дорожках, овощных грядках, в посадках других культур. Побеги малины живут один или два года, в зависимости от сорта. Усыхающие старые ветви должны обязательно сменять молодые. У ремонтантных сортов, которые приносят плоды в начале лета и осенью, это происходит за один сезон. Неремонтантные сорта образуют отпрыски, на которых урожай будет на следующий год. Поэтому, вырезав мешающие побеги, мы лишаем себя части урожая ягод.

– Есть несколько способов регулирования роста кустов. Наиболее часто применяется огораживание участка малинника листами шифера или жести, которые вкапывают в землю. Этот прием наиболее эффективен, – говорит эксперт.

Механические преграды не позволяют корням проникать за пределы территории. Но вкапывать их необходимо достаточно глубоко, на 50 см. Иначе корни прорастут под ними и образуют поросль за пределами отведенного участка.

Второй способ менее эффективен, но также может использоваться. Вокруг малинника почву перекапывают в виде защитной полосы шириной 0,7-1,0 м. При этом подрезают и выбирают корни, проникающие за пределы участка.

Перекапывать необходимо 3-4 раза за весну и лето. Защитная полоса не является абсолютной преградой для образовавшихся отпрысков, но значительно снижает их количество. С этой же целью можно перекапывать междурядья малины, которые тоже склонны к зарастанию молодыми побегами.

Не стоит вытравливать поросль гербицидами. Современные препараты, проникнув через листья в растение, разрушают все его части. Они передвигаются в корневую систему куста и могут его погубить.

Можно завести на участке сорта малины, не образующие корневых отпрысков за пределами куста. Это так называемая штамбовая малина. Она растет компактно в пределах отведенного участка. Можно рекомендовать сорт Геракл.

После плодоношения побеги малины начинают усыхать. В это время их необходимо вырезать, дав возможность свободного роста молодым. У ремонтантных сортов эту работу приходится выполнять 2 раза – летом и осенью. Не стоит оставлять усыхающие побеги до весны. В них размножаются вредители и болезни, которые могут стать источником заражения здоровых ветвей.

Сильнорослые сорта необходимо привязывать к шпалере, чтобы побеги не полегли на землю.

Дом и сад,
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