Как избавиться от ростков малины на грядках

Из материала «Крестьянской жизни.ру» вы узнаете об эффективных способах регулирования роста кустов малины.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Как объяснил руководитель научного центра аграрного вуза Игорь Подковыров, малина – целебная и полезная ягода, но у нее имеются недостатки. Корневая система малины поверхностная и образует множество отпрысков, благодаря чему малина занимает новые территории.

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Отпрыски прорастают в местах, где они не нужны: на дорожках, овощных грядках, в посадках других культур. Побеги малины живут один или два года, в зависимости от сорта. Усыхающие старые ветви должны обязательно сменять молодые. У ремонтантных сортов, которые приносят плоды в начале лета и осенью, это происходит за один сезон. Неремонтантные сорта образуют отпрыски, на которых урожай будет на следующий год. Поэтому, вырезав мешающие побеги, мы лишаем себя части урожая ягод.

– Есть несколько способов регулирования роста кустов. Наиболее часто применяется огораживание участка малинника листами шифера или жести, которые вкапывают в землю. Этот прием наиболее эффективен, – говорит эксперт.

Механические преграды не позволяют корням проникать за пределы территории. Но вкапывать их необходимо достаточно глубоко, на 50 см. Иначе корни прорастут под ними и образуют поросль за пределами отведенного участка.

Второй способ менее эффективен, но также может использоваться. Вокруг малинника почву перекапывают в виде защитной полосы шириной 0,7-1,0 м. При этом подрезают и выбирают корни, проникающие за пределы участка.

Перекапывать необходимо 3-4 раза за весну и лето. Защитная полоса не является абсолютной преградой для образовавшихся отпрысков, но значительно снижает их количество. С этой же целью можно перекапывать междурядья малины, которые тоже склонны к зарастанию молодыми побегами.

Не стоит вытравливать поросль гербицидами. Современные препараты, проникнув через листья в растение, разрушают все его части. Они передвигаются в корневую систему куста и могут его погубить.

Можно завести на участке сорта малины, не образующие корневых отпрысков за пределами куста. Это так называемая штамбовая малина. Она растет компактно в пределах отведенного участка. Можно рекомендовать сорт Геракл.

После плодоношения побеги малины начинают усыхать. В это время их необходимо вырезать, дав возможность свободного роста молодым. У ремонтантных сортов эту работу приходится выполнять 2 раза – летом и осенью. Не стоит оставлять усыхающие побеги до весны. В них размножаются вредители и болезни, которые могут стать источником заражения здоровых ветвей.