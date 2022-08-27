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1 час назад

Известный садовод рассказал о подготовке участка к осени

Мослента

О подготовке участка к осени «Мосленте» рассказал председатель общественной организации «Садоводы России», главный редактор газеты «Ваши шесть соток» Андрей Туманов.

Известный садовод рассказал о подготовке участка к осени
Фото: МослентаМослента

«Главный ритуал в процессе подготовки участка к осени таков: нужно собрать все растительные остатки, падалицу, гнилые плоды, которые висят на деревьях. Все это несет в себе споры болезнетворных грибов. И если это валяется или висит, вы никогда не избавитесь от болезней у растений. Уборка сада от гнилушек должна войти в такую же привычку как завтрак или чистка зубов», — объяснил известный садовод.

Туманов добавил, что уже пора готовиться к осенним посадкам.

«Лично я буду сажать тюльпаны в середине или ближе к концу сентября», — рассказал он.

Дом и сад,Андрей Туманов,
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