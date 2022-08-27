Известный садовод рассказал о подготовке участка к осени

«Главный ритуал в процессе подготовки участка к осени таков: нужно собрать все растительные остатки, падалицу, гнилые плоды, которые висят на деревьях. Все это несет в себе споры болезнетворных грибов. И если это валяется или висит, вы никогда не избавитесь от болезней у растений. Уборка сада от гнилушек должна войти в такую же привычку как завтрак или чистка зубов», — объяснил известный садовод.