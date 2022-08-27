5 полезных отходов овощей и фруктов

Овощи и фрукты очищаются, лишнее срезается и отправляется в отходы: чаще всего это листья, кожура, стебли. Происходит это главным образом потому, что многие не знают, что считающиеся несъедобными части растений на самом деле вкусны и полезны. Вот пять примеров, которые могут изменить ваше мнение об их ценности.

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Хвостики моркови — в смузи!

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К сожалению, в супермаркетах нет моркови с зеленью. Но если такие редкости все-таки попадают на кухню, зелень обычно превращается в отходы. Но лучше ее сохранить. Чем же она полезна? Оказывается, в ней содержится в шесть раз больше витамина А, чем в самой морковке!

Переработайте зелень в смузи или приготовьте соус песто в кухонном комбайне, смешав с оливковым маслом, твердым сыром, кедровыми орехами и специями.

Шелуха лука для овощного бульона

Это настоящий сюрприз: луковая шелуха, которую, вероятно, все выбрасывают, может очень пригодиться. Она богата кверцетином, который, как считается, регулирует кровяное давление. Флавоноидный кверцетин также является сильным антиоксидантом, который обладает противовоспалительными свойствами.

Кроме того, хозяйки раньше копили и складывали ее, чтобы красить яйца на Пасху. Именно шелуха придает пасхальным яйцам такой насыщенный натуральный цвет и даже аромат.

Храните шелуху в морозилке, пока ее не наберется достаточно для приготовления питательного овощного бульона или покраски яиц на Пасху.

Стебли брокколи для супа

Брокколи — настоящая классика среди суперпродуктов. И использовать ее полезные свойства надо оптимально — минимум отходов! Ведь стебли и листья брокколи содержат фолиевую кислоту, бета-каротин и много антиоксидантов. К тому же в каждом стебле содержится дневная норма витамина С — больше, чем в апельсине. Именно поэтому брокколи предпочтительнее покупать в свежем виде. Замороженные овощи — тоже неплохо, но пользы меньше.

Приготовьте себе вкусный суп из брокколи и цветной капусты. Порежьте стебли мелко, и никто не заметит их в супе. Также готовый суп можно пюрировать блендером.

Зелень свеклы

Темные свекольные листья содержат больше кальция, железа, витаминов А и С, чем шпинат. Если вам посчастливилось купить свеклу с ботвой, ни в коем случае не выкидывайте ее, особенно если это свежий фермерский продукт, приобретенный на рынке у частника. Если же выращиваете свеклу сами, следуйте тому же совету: ботву сохраняйте.

Тщательно вымойте листья, мелко нарежьте их и обжарьте с чесноком и свежей зеленью. Это супер­вкусный гарнир! Листья также можно использовать для приготовления смузи.

Арбузные корки

Кто бы мог подумать, что они тоже съедобны и очень полезны для здоровья. В корках арбуза содержатся витамин С и активный ингредиент цитруллин — аминокислота, которая способствует сохранению здоровья сосудов.

Важная оговорка: ранние арбузы, которые первыми начинают продаваться вдоль трасс и дорог, для этой цели не подходят. Собирайте и употребляйте только корки естественным образом созревших (поздних) бахчевых и лучше домашних.