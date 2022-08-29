Как использовать ботву томатов на огороде?

Томаты требуют постоянного удаления зеленой массы. Но все дачники знают, что эту ботву можно использовать на участке, сообщают «Белновости».

Фото: Мир24 Мир24

Так, зелень помидоров содержит соланин и томатин – вещества, которые пагубно действуют на некоторых вредителей: тлю, крестоцветную блошку, белокрылку и плодожорку.

Для приготовления пяти литров настоя необходимо плотно уложить в литровую банку листья и побеги томатов и залить их водой. Затем содержимое банки нужно прокипятить 20–30 минут и оставить настаиваться пару часов.