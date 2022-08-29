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1 час назад

Как использовать ботву томатов на огороде?

Мир24

Томаты требуют постоянного удаления зеленой массы. Но все дачники знают, что эту ботву можно использовать на участке, сообщают «Белновости».

Как использовать ботву томатов на огороде?
Фото:  Мир24 Мир24

Так, зелень помидоров содержит соланин и томатин – вещества, которые пагубно действуют на некоторых вредителей: тлю, крестоцветную блошку, белокрылку и плодожорку.

Для приготовления пяти литров настоя необходимо плотно уложить в литровую банку листья и побеги томатов и залить их водой. Затем содержимое банки нужно прокипятить 20–30 минут и оставить настаиваться пару часов.

Ботва помидоров также является отличным мульчирующим материалом. Ее можно укладывать на любые культуры, чтобы защитить их от пересыхания и сорняков. Кроме того, томатная зелень – это хороший наполнитель для компостной кучи.

Дом и сад,
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