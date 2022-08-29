Вот как правильно выбрать миксер для дома

Если вы любите готовить кондитерские изделия и выпечку, то без миксера вам точно не обойтись. Но по каким параметрам выбирать нужную модель?

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Бытовым прибором, который с лёгкостью позволит вам смешивать и взбивать продукты, является миксер. Причём на рынке сейчас представлено настолько много различных моделей, что сделать правильный выбор среди них становится всё сложнее.

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Профессиональные повара и кондитеры к тому же советуют приобретать для каждой кулинарной задачи - свой прибор. То есть для смешивания и перемешивания чего-либо лучше всего подойдёт именно миксер, а не блендер или кухонный комбайн.

На стоимость и качество работы миксера влияют несколько параметров.

Тип миксера. Существуют три разновидности домашних миксеров. Это стационарный, ручной и планетарный. Самым распространённым считается ручной, правда, во время перемешивания продуктов его нужно всё время держать в руке, что не всегда удобно. К тому же он имеет небольшие габариты, поэтому и мощность у него довольно маленькая. Поэтому подойдёт он только для самых простых кулинарных задач.

Стационарные миксеры сами по себе гораздо больше ручных и расположены они уже на особой платформе. Мощность у них тоже больше. Планетарные же модели - это те же стационарные, но с немного другим принципом работы. Они могут вращать насадку и вокруг центра, и вокруг оси, а стационарные - только вокруг центра. Чаще всего планетарные миксеры приобретают профессиональные повара.

Мощность. Для ручных миксеров оптимальной мощностью станет 350 Вт, для стационарных - минимум 550 Вт (хотя можно и 400 Вт, если вы собираетесь смешивать вязкие продукты), для планетарных - хотя бы 700 Вт. Если вы планируете пользоваться миксером в течение нескольких часов, то лучше взять модель с запасом мощности в 15-20 % процентов дополнительно.

Функциональность и режим работы. Среди функций важны скорости и управление ими. При этом если скорости можно найти даже на самом дешёвом миксере, то режимы работы есть не везде. Вообще существуют три основных режима работы: плавный (то есть плавный набор скорости), турбо (работа на максимальной мощности) и импульс. Но самое главное - чтобы устройство позволяло регулировать скорости.

Ещё важно, чтобы миксер обладал защитой от перегрева. Полезно будет, если устройство также будет оснащено таймером, визуальным или звуковым индикатором.