Идеальный дом: как дизайн интерьера влияет на ментальное здоровье

Известно, что элементы интерьера могут по-разному влиять на наши эмоции и психологическое состояние. Изменив обстановку вокруг, можно снизить тревожность или усилить творческие способности. Почему интерьер влияет на самочувствие и как создать идеальное пространство для душевного равновесия, объясняет архитектурный дизайнер Полина Степанова.

Фото: Теории и практики Теории и практики

Влияние среды на ментальное здоровье

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«Архитектура — это искусство, которое воздействует на человека наиболее медленно, зато наиболее прочно», — сказал американский архитектор Луис Генри Салливан.

Новые научные данные подтверждают это и демонстрируют, что сила окружающей нас обстановки действительно велика. К примеру, высота потолка влияет на склонность мыслить более абстрактно или детализированно. Чем ниже потолок, тем ниже уровень абстрактного мышления.

Мы воспринимаем пространство через цвет, который влияет на наши чувства и состояние. По словам эксперта по цветовой психологии Анджелы Райт, когда цвет переходит от глаз к мозгу, начинают вырабатываться гормоны и запускается эмоциональный отклик. Оттенки воспринимаются по-разному из-за колебаний световой волны. Так, красный имеет самую длинную волну, поэтому нам сложнее его воспринимать, и он действует на психику возбуждающе. А, например, коротковолновые фиолетовый, синий и зеленый успокаивают, снижают частоту сердечных сокращений. В одном исследовании здание кампуса колледжа окрашивали в красный, желтый, зеленый и синий цвета. Большинство студентов предпочли синий и зеленый, которые давали ощущение покоя.

В Японии архитекторы изменили цвет освещения железнодорожных вокзалов с белого на синий, и число самоубийств в этих местах снизилось на 84%. Специалисты опирались на выводы ученых из Университета Гранады, которые выяснили, что синее освещение в течение 20 минут в три раза ускоряет процесс релаксации по сравнению с обычным белым светом. При этом длительное воздействие такого света может провоцировать нарушения сна.

Элементы дизайна работают в совокупности. Масштаб, цвет, освещение, фактура, композиция объединяются в определенный симбиоз, накладываясь на наши индивидуальные особенности. Не стоит буквально воспринимать силу отдельных решений, будь то цвет, свет или высота потолка. К примеру, в конце 1970-х годов американский психолог Александр Шаусс заявил о способности розового цвета снижать агрессию, и оттенок Baker-Miller pink начали использовать в интерьерах тюрем. Результаты были крайне неоднозначными. Некоторые заключенные тюрьмы Санта-Клара в Калифорнии кинулись сдирать краску со стен ногтями уже после нескольких часов пребывания в розовых камерах.

Дизайнерские приемы для здоровой психики

Зонируйте пространство

Первым делом нужно оценить функциональность помещения. Неправильное зонирование ведет к тому, что какие-то комнаты превращаются в свалку ненужных вещей и практически не используются.

Планировка должна соответствовать образу жизни и семейным обстоятельствам. Если в вашей семье больше двух человек, то открытая планировка по типу студии вряд ли подойдет. Возможность уединиться позволяет «перезагружаться», сохранять сдержанность и объективность.

Определите задачи интерьера

С точки зрения психологии дизайн разделяют на пассивный и активный. Пассивный не должен активно влиять на психику, поэтому при таком варианте используется нейтральная цветовая палитра. Активный, наоборот, призван стимулировать определенные черты характера или побуждать к чему-то, например к творческой деятельности. В этом случае возможны более яркие сочетания цветов. Хороший дизайн учитывает потребности человека и делает его жизнь лучше.

Добавьте растения

Комнатные растения снижают риск депрессии, поднимают настроение и даже повышают чувство сострадания к ближнему. Использование живых цветов в помещении и натуральных материалов исходит из концепции биофилии, то есть любви к природе. Биофильный дизайн сегодня активно развивается, и архитекторы ищут способы привнести природные элементы в жилые и офисные помещения. А еще улучшить самочувствие можно, если добавить дополнительный натуральный акустический слой, например звук воды.

Концепция дизайна оздоровительного центра с добавлением натуральных материалов и точечным регулируемым освещением

Проработайте освещение

Чем ярче освещение, тем интенсивнее эмоции — как позитивные, так и негативные. По этой причине чрезмерно освещенные гостиные и спальные комнаты не прибавят душевного равновесия. Ключевое слово здесь «чрезмерно»: света везде должно быть достаточно, особенно это касается рабочей зоны. Иначе у вас может нарушаться сердечный ритм, снижаться концентрация и даже болеть голова.

В идеале хороший уровень освещенности должен достигаться за счет солнечного света. Стимулируя выработку серотонина, такой свет помогает регулировать сон, улучшает настроение и умственные способности. Обеспечить его высокий уровень в частном доме можно за счет большого количества окон, обращенных на юг. Хороши в этом плане и окна в потолке.

В вечерние часы лучше выбирать теплое искусственное освещение с температурой 4000 К и ниже, такой свет успокаивает нервную систему. Желательно, чтобы интенсивность света можно было регулировать в зависимости от времени суток. Когда освещенность соответствует циркадным ритмам, человек чувствует себя лучше.

Оптимизируйте количество мебели/предметов

Функциональная расстановка мебели способствует социальному взаимодействию и снижает чувство тревоги и подавленности. Предметы декора и мебель не должны загромождать пространство — в захламленных помещениях мы часто чувствуем себя некомфортно и несобранно. Кроме того, если вы постоянно спотыкаетесь о стул или торшер, значит, они стоят в неправильном месте.

Окружите себя произведениями искусства

Удовольствие от созерцания произведений искусства сравнимо с влюбленностью. К такому выводу пришел британский нейробиолог Семир Зеки, оценив при помощи МРТ (магнитно-резонансной томографии) мозг людей, которым показывали полотна Сандро Боттичелли, Клода Моне, Джона Констебла, Рембрандта, Леонардо да Винчи и других художников. На сегодняшний день есть немало исследований о положительном влиянии искусства на здоровье. При этом не обязательно приобретать дорогостоящие арт-объекты — достаточно найти те, которые лично у вас вызовут приятные эмоции и ассоциации.