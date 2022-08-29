Названы культуры, которые растут в городе лучше, чем на даче

Урожайность таких культур, как огурцы, картофель и салат-латук в четыре раза выше в городских условиях по сравнению с сельскими, показало исследование ученых из Ланкастерского университета. Работа была опубликована в журнале Earth's Future.

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Ученые проанализировали данные 200 предыдущих исследований на тему лучших условий для выращивания сельскохозяйственных культур, охватывающих 53 страны.

Оказалось, что некоторые виды культур особенно хорошо подходят для определенных способов выращивания.

Например, водянистые овощи, такие как томаты, и листовая зелень дают высокие урожаи в гидропонной среде. Салат, капуста и брокколи, по мнению исследователей, лучше подходят для вертикального выращивания.