Россиянам подсказали способ вырастить грибы на даче

Чтобы вырастить грибы-вешенки на даче, нужно высадить их в древесину, рассказала доктор сельскохозяйственных наук Наталия Девочкина. Способ правильно сажать и без труда растить отличающиеся хорошей урожайностью грибы она подсказала россиянам в беседе с «Аргументами и фактами».

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Начинать посев можно с апреля и продолжать по октябрь, отметила грибовод. Дачникам понадобится мицелий — семена грибов — и обрубки древесины лиственных пород. С обрубков диаметром от 30 сантиметров и длиной до 80 сантиметров нужно удалить кору и поместить их в тень.

«Просверлите в обрубках несколько отверстий в шахматном порядке (глубина — пять сантиметров) и в течение пяти дней поливайте отверстия из лейки», — объяснила Девочкина.

После, по ее словам, нужно поместить семенной материал внутрь отверстия, укрыть обрубки пленкой, а при появлении белой паутины снять укрытие. После этого грибы можно собирать в среднем в течение пяти лет, пока не разрушится обрубок.