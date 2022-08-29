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1 час назад

Россиянам подсказали способ вырастить грибы на даче

Lenta.ru

Чтобы вырастить грибы-вешенки на даче, нужно высадить их в древесину, рассказала доктор сельскохозяйственных наук Наталия Девочкина. Способ правильно сажать и без труда растить отличающиеся хорошей урожайностью грибы она подсказала россиянам в беседе с «Аргументами и фактами».

Россиянам подсказали способ вырастить грибы на даче
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Начинать посев можно с апреля и продолжать по октябрь, отметила грибовод. Дачникам понадобится мицелий — семена грибов — и обрубки древесины лиственных пород. С обрубков диаметром от 30 сантиметров и длиной до 80 сантиметров нужно удалить кору и поместить их в тень.

«Просверлите в обрубках несколько отверстий в шахматном порядке (глубина — пять сантиметров) и в течение пяти дней поливайте отверстия из лейки», — объяснила Девочкина.

После, по ее словам, нужно поместить семенной материал внутрь отверстия, укрыть обрубки пленкой, а при появлении белой паутины снять укрытие. После этого грибы можно собирать в среднем в течение пяти лет, пока не разрушится обрубок.

«Можно использовать не древесину, а лузгу семечек, камыш, солому. Их надо запарить кипятком в бочке, после охлаждения сложить в мешки из плотного полиэтилена и посеять мицелий (три-пять процента от массы мешка)», — разъяснила доктор наук.

Дом и сад,
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