Как вырастить и высушить сухоцветы для декора

Засушить можно любые цветы, однако есть те, которые будут долго сохранять форму и цвет. Например, к ним относятся целозия, гомфрена, чернушка дамасская, статица, бессмертник и тысячелистник.
Семена таких растений не сложно приобрести и посадить. Следить за ними также не составит труда. Главное, регулярный полив и сохранение светового и теплового режимов для цветов.
Собирать сухоцветы следует в ясный солнечный день после того, как высохнет роса. Нужно срезать понравившиеся стебли. Следует отбирать только лучшие варианты.
Сушить растения можно по-разному. Например, собрать в пучок несколько цветов и подвесить его в сухом месте. Также сухоцветы можно поставить в банку с широким горлом либо положить срезанные букеты на решётку. Высыхают они примерно за 1-3 дня.