Как вырастить и высушить сухоцветы для декора

Засушить можно любые цветы, однако есть те, которые будут долго сохранять форму и цвет. Например, к ним относятся целозия, гомфрена, чернушка дамасская, статица, бессмертник и тысячелистник.

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Семена таких растений не сложно приобрести и посадить. Следить за ними также не составит труда. Главное, регулярный полив и сохранение светового и теплового режимов для цветов.

Собирать сухоцветы следует в ясный солнечный день после того, как высохнет роса. Нужно срезать понравившиеся стебли. Следует отбирать только лучшие варианты.