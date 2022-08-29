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3 часа назад

Россиянам рассказали, как вырастить и высушить сухоцветы для декора

runews24.ru

Засушить можно любые цветы, однако есть те, которые будут долго сохранять форму и цвет. Например, к ним относятся целозия, гомфрена, чернушка дамасская, статица, бессмертник и тысячелистник.

Как вырастить и высушить сухоцветы для декора
Фото: runews24.rurunews24.ru

Семена таких растений не сложно приобрести и посадить. Следить за ними также не составит труда. Главное, регулярный полив и сохранение светового и теплового режимов для цветов.

Собирать сухоцветы следует в ясный солнечный день после того, как высохнет роса. Нужно срезать понравившиеся стебли. Следует отбирать только лучшие варианты.

Сушить растения можно по-разному. Например, собрать в пучок несколько цветов и подвесить его в сухом месте. Также сухоцветы можно поставить в банку с широким горлом либо положить срезанные букеты на решётку. Высыхают они примерно за 1-3 дня.

Дом и сад,
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