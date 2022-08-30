Терраса у моря: как сделать на даче приморский уголок

Основатель студии дизайна интерьеров Инна Каминская рассказала «Вечерней Москве», как построить террасу у себя на даче и воссоздать в ней атмосферу южного тепла.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

«Попробуйте сделать микс интерьера и экстерьера. Создать такое сочетание, при котором сама терраса будет связующим звеном фасада дома с его внутренним убранством. Не устаю повторять, что тенденция сегодня — "человек и природа"»,

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— отметила эксперт.

Она предупредила, что большое значение имеют местоположение постройки, а также погодные условия, которые как раз и определяют фасад будущей террасы. Однако также важно уделить внимание оформлению зоны отдыха.

Так, согласно советам дизайнера, для отделки следует использовать натуральные материалы. Например, терракотовая плитка изготавливается из железистой глины, а также имеет красно-бурый или желтовато-коричневый цвет, что подойдет для облицовки пола. Помимо этого, такой строительный материал имеет натуральную неровность, изготавливается в форме квадрата, прямоугольника или шестиугольника, передает Каминская.

Для наиболее аутентичного оформления пола, как уточняется, лучше использовать неглазурованную терракотовую плитку с шероховатой поверхностью.

Однако также существует качественная замена. По словам специалиста, террасная доска из массива тикового дерева также подойдет для оформления будущей застройки. Она придаст террасе идентичность благодаря своему разнообразию цветов, а также характеризуется долговечностью.

Для отделки стен, как отмечает Каминская, отлично подойдет контрастный и нейтральный светлый цвет. Он поможет в точности передать фактуру пола, при этом избегая нагромождений. Для декора можно использовать крупные напольные кашпо с натуральными растениями.

Согласно советам эксперта, если на дачной площадке есть бассейн, то отделка его чаши может быть выполнена мозаикой или плиткой более крупных форматов, гранитом, мрамором и даже краской, цвет которой должен быть выбран заблаговременно.

Специалист также рекомендует совершать эксперименты: свет, декор и аксессуары можно выбирать узорчатые, контрастные и яркие.