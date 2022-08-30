Самый эффективный способ сэкономить на электричестве в квартире

У каждого из нас стоят в квартире счётчики, но при попытке сэкономить на электроэнергии большинство использует не самые эффективные способы. Вот от каких способов стоит отказаться, а какой работает лучше других.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Всего существует несколько способов снизить энергопотребление в квартире. Причём некоторые из них - не более чем маркетинг.

Видео дня

Покупка техники с высокой энергоэффективностью. Обычно такие гаджеты стоят дороже обычных. Однако в действительности экономия при таких покупках если и есть, то очень небольшая. Проблема в том, что подобная техника потребляет электричества не сильно меньше, чем простые приборы. Допустим, у обычного холодильника энергопотребление равняется 485 кВт/год, а у холодильника с классом энергоэффективности A+ - 272 кВт/год. Если перевести в рубли (при использовании московских тарифов), то эта экономия будет равняться 1156,04 рублям в год. Новая электропроводка. Другими словами, это замена алюминиевой проводки на медную. Но при сравнении потери мощности проводки из алюминия и меди оказывается, что она равняется в обоих случаях примерно 4 вольтам. После этого нужно рассчитать мощность тока при помощи формулы P= U x I: 4,9 x 4 =19,6 Втч, а затем - затраты на электричество: 0, 0196 кВтч х 24 ч x 365 дней x 5,43 руб. = 932,3 руб./год. Как видно, платить меньше за электричество таким образом и правда можно. Но перед этим вам придётся сильно потратиться на замену проводки во всём доме.

Приборы, позволяющие экономить энергию. Среди таких устройств - Energy Saver, SmartBox и пр. Производители утверждают, что они дают возможность сэкономить до 30-35 процентов электричества. Но в действительности никакой пользы от этого всего нет. Светодиодные лампы. Это тот способ экономии электричества, который действительно хорошо работает. Известно, что светодиодным лампам нужно на 80 процентов меньше электричества, чем обычным. Из других плюсов подобных ламп - приятный свет, отсутствие нагрева во время работы, качество сборки, более длительная работа (если нет частых перепадов напряжения, то светодиодная лампа будет светить до 30 раз больше по сравнению с обычной).

Что касается конкретных замеров, то для сравнения автор статьи взял лампы OSRAM (лампа накаливания, 44 руб.) и Икеа Риэт (светодиодная лампа, 399 руб.). Получается, что за один час работы OSRAM при тарифе 1 кВт = 5,43 руб. вы будут платить 40 копеек, а Икеа Риэт - 7 копеек.

Показатели потребляемой энергии за один год при работе каждый день по 8 часов этих ламп будут следующими: 219 кВт у OSRAM и 37,96 кВт у Икеа Риэт. Заплатить за это время (то есть за год) вам придётся со светодиодной лампой 206,12 руб., с лампой накаливания - 1189, 7 руб. Выходит, что экономия составит 983,53 рубля в год. И это только от одной лампочки. Если же заменить все лампы в квартире на светодиодные, то экономия будет ещё больше.