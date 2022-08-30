Реальный отзыв: микрозелень для выращивания дома

У этого нового модного веяния с каждым днем появляется все больше приверженцев. Выращивание микрозелени у себя на подоконнике – занятие отнюдь не только для пожилых и привыкших к огороду людей. Все больше молодых интересуются здоровым питанием, а новые технологии и готовые наборы с инструкциями только способствуют этому. "Рамблер" разобрался, что такое микрозелень, сколько стоит и как ее выращивать.

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Микрозелень хороша тем, что вырастить ее можно очень просто и без специальных условий, она не занимает много места, а урожай готов к употреблению в пищу за максимально короткий срок. Ростки овощных и зеленных культур, выращиваемые в домашних условиях, пригодны для пищи уже спустя неделю или две, их высота как правило не достигает больше 5 см. Отдельным плюсом выращивания микрозелени те, у кого дома есть дети, отмечают возможность приобщения ребенка к процессу.

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Сами ростки используют для салатов и украшения готовых блюд. Мало того, что такая зелень полезна для организма, так еще и сам процесс выращивания многих очень увлекает, не доставляя при этом никаких особых забот. Многие даже монетизируют такое хобби, выращивая ростки в больших масштабах и поставляя готовую продукцию в рестораны. Конечно, для этого необходимо соблюдать особые нюансы.

В маркетплейсах можно найти большой выбор разных готовых наборов по довольно демократичным ценам. У покупателя есть возможность выбрать разные семена по своему желанию в зависимости от того, что именно он хочет вырастить. Самыми популярными являются кресс-салат, горох, руккола, свекла, разные виды капусты, злаки и многое другое. Многие продавцы предлагают приобрести набор сразу с несколькими, а то и десятками видов семян – это позволит определиться, что вам больше по вкусу.

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Условия, необходимые для успешного выращивания микрозелени очень просты и доступны любому – влажность и свет. Субстраты, которые пригодятся для процесса, как правило, идут в комплекте готовых наборов. Там же вы найдете и емкости с подробной инструкцией. Для первого раза мы советуем приобрести как раз готовый набор с расписанными пошагово действиями. Он обойдется вам примерно в 400-500 рублей. Цена зависит от количества видов семян, наполнения, поставщика. В последствие, когда вы разберетесь с тем, как это все делается, вы сможете покупать отдельно необходимые субстраты, емкости и семена.

Реальные отзывы

Очень неприхотливая зелень, которая разнообразит ваши блюда. Попробуйте и вы вырастить у себя зелень на подоконнике! Справится даже ребенок.

Решила посадить микрозелень, взяла на пробу несколько сортов. В уходе все очень просто, а самое главное быстро поспевает и полезно! И мужу и детям блюда с ней очень полюбились.

Конечно моя микрозелень отличается от той, что я вижу в инсте. Дело в том, что я пока боюсь сеять слишком густо. Когда семена находятся близко друг к другу велика вероятность развития плесени. А мне этого не надо. Уж лучше пусть будет немножко, зато без плесени.

Обратите внимание, что написано в инструкции. Чаще всего производитель указывает, что зелень важно высаживать именно густо.