Как создать всесезонный огород на балконе

Любители садоводства могут продлить дачный сезон, разбив всесезонный мини-огород на балконе, рассказал эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов. Он перечислил «Ленте.ру» способы создать домашнюю ферму, а также посоветовал увлеченным огородничеством россиянам приобретать самоопыляемые растения, которые особенно подходят новичкам.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Требования к балкону зависят от того, что планируется на нем выращивать: несколько горшков с зеленью можно установить и на открытом балконе, отметил Соколов. Летом они будут чувствовать себя там вполне комфортно. Главное, чтобы растения были защищены от палящего солнца и осадков, подчеркнул он.

Видео дня

Если же в планах выращивание более капризных плодовых культур и сбор урожая не только летом, стоит размещать растения на закрытой лоджии.

«При этом лучше остановиться на теплом остеклении, чтобы потери тепла были минимальны. Стены стоит дополнительно обшить: хорошо подойдет минеральная вата или теплоизоляционные материалы из экструдированного пенополистирола»,

— посоветовал эксперт.

Минимальная температура для выращивания растений — около плюс 20 градусов по Цельсию, поэтому без дополнительных источников тепла не обойтись, предупредил Соколов. Для обогрева удобно использовать электрический конвектор: он не требует сложного монтажа и при наличии терморегулятора позволяет довольно точно поддерживать нужную температуру воздуха.

На стекла балкона или лоджии придется повесить жалюзи, чтобы затенить растения и избежать появления ожогов на молодых листьях. К тому же закрытые на ночь жалюзи будут как щит защищать растения от холода, идущего от стекла, обратил внимание эксперт.

Обязательно понадобится специальная фитолампа или фитосветильник. Благодаря им растения не будут испытывать дефицит света и вытягиваться

Чтобы защитить корни растений от переохлаждения, на подоконники можно постелить фольгированный пенофол или другой теплоизоляционный материал. При организации мини-огорода на балконе не обойтись без семян, грунта, удобрений, опрыскивателя и емкостей для посадки, перечислил Соколов. Дополнительно могут понадобиться стеллаж для рассады и фитосветильник.

«На балконе можно разводить томаты, огурцы, перцы, баклажаны, редис, зелень, пряности, — добавил эксперт компании. — Главное, выбирайте сорта, в описании которых обозначено, что они подходят для выращивания на балконах или подоконниках. Такие растения будут компактными, а их корневой системе необходимо полноценно развиваться в ограниченных условиях, в горшке или контейнере».