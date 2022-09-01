Шипение или рычание кошек может показаться довольно устрашающим звуком. Не важно, происходит ли это по отношению к вам, к собакам или другим животным, такая реакция может быть воспринята как выражение злости или враждебности. Важно помнить, что любая кошка шипит не для того, чтобы показаться задирой. Шипение – это одна из главных форм общения для наших пушистых друзей. Вы можете помочь им, если постараетесь понять желания и мотивы своего питомца.

Фото: Petstory Petstory

Почему кошки шипят на человека?

Видео дня

Люди могут непреднамеренно вызвать у кошек подобную реакцию разными способами. И хотя многим кажется, что шипящие животные просто-напросто вредничают, на самом деле такое поведение не означает, что ваш питомец недружелюбен или груб. Что же может его спровоцировать?

Боль

Боль, вызванная травмой или каким-либо заболеванием, может спровоцировать шипение у четверолапых. Если ваш кот шипит, когда вы пытаетесь погладить его или взять на руки, возможно, так он пытается показать, что ему больно. Обратитесь к ветеринару, чтобы определить, нет ли у вашей кошки травмы или болезни, вызывающей дискомфортные ощущения.

Недовольство

Если вы недавно принесли в дом нового питомца, от которого ваш хвостик совсем не в восторге, он может шипеть на вас, чтобы выразить своё неодобрение. Даже если другое животное не присутствует в доме, ваш пушистый может шипеть, ощутив запах “конкурентов” от вашей одежды или одежды ваших гостей.

Страх

Животные, которые не были должным образом социализированы, обычно боятся незнакомых людей и шипят, чтобы выразить свой страх. Посещение новых мест, таких как ветеринарная клиника или чужой дом, также может вызвать опасение у вашей кошки и привести к подобному поведению. Агрессия или наказания по отношению к питомцу – ещё один фактор, который заставляет большинство кошек шипеть в качестве предупреждения о необходимости отступить.

Агрессия

Существуют разные виды агрессии у кошек, которые могут вызвать негативную реакцию. Например, дело может быть в перенаправленной агрессии. Это ситуации, когда усатые-полосатые выпускают накопившиеся эмоции на ближайшую цель. Если ваш кот раздражён другим животным или напуган громким звуком, своё недовольство он может “высказать” именно вам, его хозяину.

Дискомфорт

Многие коты плохо переносят физический контакт и шипят, чтобы донести до хозяина свой дискомфорт. Даже если питомец трётся о ваши ноги и будто бы просит о ласке, ему могут совсем не понравиться долгие поглаживания. В таких ситуациях попробуйте погладить своего котика в течение двух-трёх секунд и убрать руку. Если он подойдёт и попросит ещё, вы можете продолжить процесс ещё на несколько секунд. Главное – не переусердствуйте, и постоянно следите за реакцией пушистого.

Почему кошки шипят друг на друга?

Если с причинами шипения на людей мы разобрались, то взаимоотношения кошек между собой представляются более сложной и интересной конструкцией. Что происходит в их кошачьей вселенной, и что они пытаются донести друг до друга с помощью различных звуков? Рассказываем.

Угроза

Чаще всего кошки шипят друг на друга, когда чувствуют угрозу, исходящую от другого животного. Так они предупреждают, что готовы атаковать в случае продолжения конфликта. Дело в том, что сами по себе кошки – неагрессивные животные, которые стараются избежать прямого столкновения вместо того, чтобы сразу наброситься на врага. И шипение помогает им донести свою позицию!

Стресс

Ещё одна причина, почему коты могут шипеть, – это их любовь к рутине, а также нежелание слышать лишний шум или видеть вокруг чрезмерную активность. Новые лица в доме, другие животные, переезд или даже громкие звуки – в зависимости от характера вашего котёнка, многие вещи могут вызвать стрессовую реакцию. А если кот испытывает стресс и чувствует себя несчастным, конечно, он может начать выражать своё раздражение вербальным способом.