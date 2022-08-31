Архитектор дал советы по преображению съемной квартиры

Советы по преображению съемной квартиры дал в интервью «Мосленте» архитектор, дизайнер Евгений Коблов. Он объяснил, что ряд вещей можно изменить без особых затрат, а иногда даже в счет арендной платы.
«Первый пункт, который преобразит ваше жилье — это смена спального места. Как правило, в съемных квартирах стоит диван — для экономии места и денег. Купите себе комфортную, удобную кровать. Нередко в этом случае арендаторы идут навстречу и включают покупку в счет арендной платы (или ее части)»,
— сказал специалист.
Смена драпировок может стать еще одним действенным способом видоизменить жилье. Шторы, покрывала, полотенца, скатерть, постельное белье — весь текстиль можно сделать в единой стилистике. Коблов уточнил, что грамотное оформление окон текстилем может до неузнаваемости преобразить помещение.
Архитектор отметил, что в случае необходимости можно обсудить с арендодателем возможность покраски ряда поверхностей в спокойную цветовую гамму, что сделает помещение уютным. Добавление освещения при его недостатке и приобретение столовых приборов высокого качества станут заключительными штрихами в создании уюта.
«Прием пищи — успокаивающее и приятное занятие. Посуда должна не только выполнять роль приборов, но и радовать глаз, что в общем формирует чувство уюта и домашней атмосферы»,
— уточнил он.