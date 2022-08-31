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2 часа назад

Архитектор дал советы по преображению съемной квартиры

Мослента

Советы по преображению съемной квартиры дал в интервью «Мосленте» архитектор, дизайнер Евгений Коблов. Он объяснил, что ряд вещей можно изменить без особых затрат, а иногда даже в счет арендной платы.

Архитектор дал советы по преображению съемной квартиры
Фото: МослентаМослента

«Первый пункт, который преобразит ваше жилье — это смена спального места. Как правило, в съемных квартирах стоит диван — для экономии места и денег. Купите себе комфортную, удобную кровать. Нередко в этом случае арендаторы идут навстречу и включают покупку в счет арендной платы (или ее части)»,

— сказал специалист.

Смена драпировок может стать еще одним действенным способом видоизменить жилье. Шторы, покрывала, полотенца, скатерть, постельное белье — весь текстиль можно сделать в единой стилистике. Коблов уточнил, что грамотное оформление окон текстилем может до неузнаваемости преобразить помещение.

Архитектор отметил, что в случае необходимости можно обсудить с арендодателем возможность покраски ряда поверхностей в спокойную цветовую гамму, что сделает помещение уютным. Добавление освещения при его недостатке и приобретение столовых приборов высокого качества станут заключительными штрихами в создании уюта.

«Прием пищи — успокаивающее и приятное занятие. Посуда должна не только выполнять роль приборов, но и радовать глаз, что в общем формирует чувство уюта и домашней атмосферы»,

— уточнил он.

Дом и сад,
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