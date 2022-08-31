Архитектор дал советы по преображению съемной квартиры

«Первый пункт, который преобразит ваше жилье — это смена спального места. Как правило, в съемных квартирах стоит диван — для экономии места и денег. Купите себе комфортную, удобную кровать. Нередко в этом случае арендаторы идут навстречу и включают покупку в счет арендной платы (или ее части)»,