Почему кошки боятся воды?

Ветеринары и исследователи не могут назвать точную причину этого парадокса, но возможные теории очень интересны! Это кажется полной бессмыслицей: почему кошки так сильно боятся воды, в то время как их старшие собратья – тигры, рыси и леопарды, – совсем не против поучаствовать в водных процедурах, чтобы охладиться или поймать добычу? Давайте попробуем объяснить эту реакцию и разберёмся, можно ли приучить кошек к более позитивным эмоциям.

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5 причин, почему кошки не любят воду

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Почему многие коты спокойно пьют из кухонного крана, но при этом панически боятся воды в ванной? Некоторые специалисты считают, что шумная, движущаяся, переливающаяся вода может стимулировать стремление наших питомцев к ловле добычи. Этот инстинкт не срабатывает при виде статичного “врага” – например, наполненной ванной. Но что в спокойной воде может так смущать наших четвероногих друзей?

История

Одна из причин того, почему кошки не любят купаться, может крыться в происхождении животных. Предки наших домашних любимцев жили в сухой, пустынной среде, что означает, что они не были приспособлены к плаванию или проведению времени в воде. Эта черта могла сохраниться и передаться современным котам, которые теперь просто не любят воду.

История также может объяснять и другие привычки четверолапых. Так как по некоторым версиям наши домашние животные произошли от степных кошек, это может объяснять их любовь к солнечному свету, теплу и сухим лапкам.

Температура

Другая причина, почему кошки не особенно любят воду – это вопрос комфорта и безопасности животного. Согласно научным данным, средняя температура кошек составляет от 37,8 до 39,2°С, что значительно выше человеческих показателей. Это означает, что кошки обладают высокой теплоустойчивостью и стараются находиться в тепле. Комфортная температура для них – ключ к сохранению энергии для охоты или игр.

Поскольку шерсть наших любимцев впитывает много воды, намокшая “шубка” может быть слишком холодной для кошек и даже представлять риски для безопасности, так как ограничивает подвижность животных.

Страх нового

Кошки в целом не очень любят знакомиться с чем-то новым. Представьте сами, насколько пугающими могут показаться маленькому котёнку ванна или бассейн!

“Как и в случае с любым другим незнакомым объектом, первоначальной реакцией кошек может быть страх, – рассказывает ветеринар Дженнифер Кастен. – Этот страх может усилиться, если хозяева ранее использовали водный пистолет или баллончик, чтобы отучить своих питомцев от нахождения на нежелательных поверхностях, как мебель или кухонный стол”.

Запах

Многие кошки также боятся воды, потому что она мешает им воспринимать окружающий мир с помощью обоняния. Исследование, опубликованное в издании Applied Animal Behaviour Science, доказывает, что нюх наших мурзиков более чувствительный, чем у людей или собак. Обоняние – это основной инструмент, с помощью которого кошки анализируют окружающую обстановку. Оно необходимо для общения, охоты, обнаружения хищников и даже для осознания собственной идентичности.

В научном труде объясняется, что нос млекопитающих имеет три различных вида рецепторов; один из них контролирует нашу способность различать запахи. У людей есть только два варианта этого белка, у собак – девять, а у кошек – целых 30!

Вода содержит химикаты и растворённые вещества, аромат которых могут уловить чувствительные носы наших питомцев. Как следствие, одна из версий, почему коты не любят купаться, заключается в нежелании “подцепить” эти неприятные запахи.

Кроме того, пушистые проводят много времени, помечая собственным ароматом окружающую их территорию. Неудивительно, что им может не нравиться, когда этот запах смывают.

Травма

Иногда коты боятся воды из-за негативного предыдущего опыта намокания, например, если питомца обливали в наказание или травмировали во время процедуры купания. Поскольку кошки не понимают наказаний, дрессировка с помощью лакомств и поощрения за хорошее поведение гораздо более эффективна и с меньшей вероятностью приведёт к таким печальным последствиям, как фобии.

Почему коты боятся воды, а собаки – нет?

Считается, что в отличие от кошек, собаки просто обожают плавать. Хотя это утверждение отчасти верно, и многие собаки буквально созданы для водных развлечений, некоторым хвостикам хуже даются игры в воде – это могут быть тяжёлые породы, как бульдоги, или собаки с короткими лапами, такие как таксы.