Лайфхаки для тех, кто не любит гладить

Многие хозяйки признаются, что из всех бытовых забот больше всего не любят глажку вещей. Некоторые отказываются от глажки белья вовсе, другие стараются максимально упростить этот не слишком приятный процесс. О том, как облегчить себе жизнь и не ходить при этом в мятой одежде, читайте в материале «Рамблера».

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Выбирайте одежду из немнущихся тканей

Самый очевидный и самый простой способ забыть о глажке. Во время покупки очередного платья, брюк или рубашки, отдайте предпочтение тем вещам, которые не мнутся или мнутся так, что это смотрится очень красиво. Стоит обратить внимание на лен, мягкий трикотаж, который сам расправляется после стирки, стоит только повесить вещь на плечики. Неплохим вариантом станет и одежда из хлопка. Главное после стирки не дать вещам «перевисеть» на сушилке.

Развешивайте одежду сушиться сразу после стирки

Не стоит надолго оставлять белье в стиральной машине, ведь чем дольше оно находится в барабане во влажном состоянии, тем более мятым становится в итоге. Лучше потратить лишние десять минут и развесить одежду, чем потом битый час разглаживать множество заломов на ткани.

Сворачивайте одежду в рулоны

Попробуйте поменять свой способ складывать одежду в шкаф и, возможно, от глажки вы откажетесь вообще навсегда. Вещь хорошенько встряхните, расправьте все воланы и складки, а затем аккуратно сверните в рулон. Так одежда дольше не мнется и ее легко достать с полки (особенно, если складывать рулончики в специальные корзины или короба).

Используйте пар