Назван способ разгладить школьную форму без утюга

Чтобы отгладить одежду без утюга, можно повесить ее в наполненной паром ванной, посоветовал глава сети химчисток и прачечных Деян Димитров. Названный им способ разгладить вещи, в том числе школьную форму, без утюга цитирует The Sun.

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По словам Димитрова, нужно найти в доме помещение с самой большой влажностью. «Это может быть душевая, которой недавно пользовались. Повесьте школьную форму там и продержите до тех пор, пока складки не разгладятся или даже полностью не исчезнут», — порекомендовал он. Этот процесс, уточнил эксперт, может занять от 30 минут до нескольких часов.

Кроме того, для облегчения разглаживания и предотвращения появления складок Димитров посоветовал встряхивать одежду после стирки и развешивать на веревке, прикрепляя прищепками за швы, а после сушки не складывать вещи, а сворачивать их в ролики.