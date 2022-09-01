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1 час назад

Назван способ разгладить школьную форму без утюга

Lenta.ru

Чтобы отгладить одежду без утюга, можно повесить ее в наполненной паром ванной, посоветовал глава сети химчисток и прачечных Деян Димитров. Названный им способ разгладить вещи, в том числе школьную форму, без утюга цитирует The Sun.

Назван способ разгладить школьную форму без утюга
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Димитрова, нужно найти в доме помещение с самой большой влажностью. «Это может быть душевая, которой недавно пользовались. Повесьте школьную форму там и продержите до тех пор, пока складки не разгладятся или даже полностью не исчезнут», — порекомендовал он. Этот процесс, уточнил эксперт, может занять от 30 минут до нескольких часов.

Кроме того, для облегчения разглаживания и предотвращения появления складок Димитров посоветовал встряхивать одежду после стирки и развешивать на веревке, прикрепляя прищепками за швы, а после сушки не складывать вещи, а сворачивать их в ролики.

Ранее тиктокерша по имени Лера Линн нашла способ разобрать постиранное белье и не устать. По ее словам, вещи после стирки можно класть на плечо, чтобы не нагибаться к корзине для белья.

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