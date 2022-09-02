Найден метод борьбы с сорняками с помощью водки

Сорняки на дачном участке можно уничтожить, если поливать их водкой, рассказал эксперт по уходу за газонами Карлос Реал. Метод борьбы с сорняками с помощью этого алкогольного напитка он порекомендовал дачникам в беседе с изданием Express.
Реал отметил, что химические способы борьбы с сорняками могут губительно сказываться на состоянии всего газона, а не только нежелательных растений.
«Это необычно и кажется напрасной тратой хорошего алкоголя, но крепкие напитки помогут убрать сорняки с газона. Разбавьте напиток по выбору, рекомендую водку или джин, водой и обрызгайте проблемную зону»,
— посоветовал он.
По словам Реала, лучше делать это в солнечное время года.
«Комбинация солнечного света и водки вызовет у сорняков обезвоживание, и они погибнут»,
— объяснил эксперт.