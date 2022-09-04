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2 часа назад

Голова садовая: видеоинструкция о том, как реанимировать растения

Стелла Шмель

Из-за погодных катаклизмов – будь то жара или резкий перепад температур, растения начинают ослабляться и становиться более уязвимыми к вредителям и болезням.

Ведущая канала "Голова садовая" рассказала, как помогать растениям в стрессовых ситуациях во время жары и холода. Также, на примере огурцов она показала, как продлить их плодоношение до самых заморозков.

Подробнее о том, как помочь растениям выстоять в кризисных ситуациях, смотрите в видео.

Ранее мы писали о местах в Грузии, которые стоит увидеть.

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