Из-за погодных катаклизмов – будь то жара или резкий перепад температур, растения начинают ослабляться и становиться более уязвимыми к вредителям и болезням.

Ведущая канала "Голова садовая" рассказала, как помогать растениям в стрессовых ситуациях во время жары и холода. Также, на примере огурцов она показала, как продлить их плодоношение до самых заморозков.

Подробнее о том, как помочь растениям выстоять в кризисных ситуациях, смотрите в видео.