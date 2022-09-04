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Самоедская собака (Самоед) — одна из древнейших пород собак. Относится к примитивным породам. Более 3 тысяч лет самоед был спутником северных племен человека. По одной из версий, предком породы была ненецкая лайка, по другой - одомашненный белый волк. Собаки помогали людям пасти оленей, их использовали на охоте и в качестве тягловой силы для транспорта. Иногда самоедам поручали заботу о маленьких детях, спали с ними в обнимку для сохранения тепла. Даже сейчас, если обнять самоеда, он замирает, так как боится потревожить человека. Рост взрослой особи составляет от 45 до 55 см. Вес - от 20 до 28 кг. Средняя цена: 30 000 - 70 000 рублей