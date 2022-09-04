За несколько тысячелетий собаки прошли путь от хищного потомка волка, до настоящего члена семьи. Сейчас в мире существует около 400 пород, а общее число этих четвероногих на планете превышает 525 миллионов. В зависимости от вида, собаки могут выполнять различные функции. Одни породы призваны искать наркотики, ловить преступников, пасти скот. Другие четвероногие в процессе эволюции уже утратили многие свои охранные функции, но стали для современного человека незаменимыми компаньонами.
1/15 Тибетский мастиф – одна из древнейших рабочих пород собак. Первые упоминания о породе появились еще в античные времена. Мастиф сторожил тибетские монастыри и помогал гималайским кочевникам. Эта порода всегда была окружена мифами и легендами. Тибетский мастиф обладает густой ровной шерстью, что позволяет содержать его круглый год под открытым небом. Рост взрослой особи составляет 60—77 см. Вес - от 60 до 80 кг. Средняя цена: 150 000 - 170 000 рублей
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2/15 Фараонова собака – относится по классификации Международной кинологической федерации к примитивным породам. Вопреки названию, эта порода не имеет никакого отношения к древнему Египту, что подтверждается анализом ДНК. Рост собаки колеблется от 53 см до 63 см в холке. Вес — от 18 до 30 кг. Средняя цена: 75 000 - 100 000 рублей 3/15 Самоедская собака (Самоед) — одна из древнейших пород собак. Относится к примитивным породам. Более 3 тысяч лет самоед был спутником северных племен человека. По одной из версий, предком породы была ненецкая лайка, по другой - одомашненный белый волк. Собаки помогали людям пасти оленей, их использовали на охоте и в качестве тягловой силы для транспорта. Иногда самоедам поручали заботу о маленьких детях, спали с ними в обнимку для сохранения тепла. Даже сейчас, если обнять самоеда, он замирает, так как боится потревожить человека. Рост взрослой особи составляет от 45 до 55 см. Вес - от 20 до 28 кг. Средняя цена: 30 000 - 70 000 рублей 4/15 Кавалер-кинг-чарльз-спаниель – типичный представитель собак компаньонов. Порода чаще всего используется в качестве домашнего любимца. Предок кавалера той-спаниель пользовались большим спросом в королевских дворах и богатых домах Европы. Считалось, что они могут облегчить боль и снять напряжение. Кавалер-кинг-чарльз-спаниель — изящная, грациозная, активная собака. Правда заводчики крайне ревностно относятся к разведению кавалеров. Порода предрасположена к целому ряду генетических заболеваний. Поэтому каждая собака, допущенная к разведению, должна проходить обязательные генетические тесты и не состоять в близкородственных связях с партнером по вязке. Рост собаки колеблется от 30 до 33 см. Вес — от 6 до 8 кг. Средняя цена: 60 000 - 200 000 рублей.
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5/15 Чау-чау — одна из древнейших пород собак, эволюционировавших из волка. Чау-чау зародилась в засушливых степях северного Китая и Монголии и использовалась для охоты, охраны и даже в качестве ездовой собаки. Сейчас порода используется в качестве сторожевой и в качестве компаньона для человека. Чау-чау имеют крайне низкую степень восприятия к обучению и самый низкий уровень выполнения команд. Порода очень верна своей семье и тесно связана со своим хозяином. Рост взрослой особи составляет от 45 до 50 см. Вес - от 23 до 35 кг. Средняя цена: 30 000 - 80 000 рублей 6/15 Лион-бишон – декоративная порода собак типа болонок, которая имеет вид маленького льва благодаря традиционной стрижке. Порода зародилась во II веке нашей эры. Изображения маленькой собачки, похожей на льва, начиная с XIV века можно увидеть в работах художников того времени. Представители этой породы были любимцами высокопоставленных дам. Лион-бишон умная маленькая собачка с живым и внимательным взглядом, ласковая и послушная. Как и требуется от декоративной собаки-компаньона, эта собака удобна в любых обстоятельствах. Рост Лион-бишон колеблется от 25 до 33 см. Вес — от 4 до 8 кг. Средняя цена: 70 000 - 140 000 рублей 7/15 Акита-ину – японская порода собак, появившаяся в провинции Акита на острове Хонсю. Долгое время использовалась для охоты на кабанов, оленей и медведей. Порода является одной из 14 древнейших пород собак. Несмотря на охотничье прошлое Акита-ину прекрасно чувствует себя как в городской квартире. Порода не требует сложного ухода — достаточно прочёсывать её один раз в неделю. Стричь акиту не рекомендуется. Мыть необходимо примерно 2—3 раза в год, используя при этом специальные шампуни и каждые несколько дней чистить собаке зубы. Рост собаки колеблется от 65 до 75 см. Вес – от 35 до 50 кг. Средняя цена: 60 000 - 200 000 рублей
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8/15 Английский бульдог — короткошёрстная порода собак типа мастифов. Эту породу относят к собакам-телохранителям и компаньонам. Современные английские бульдоги выведены во второй половине XIX века. Их предком был ныне вымерший староанглийский бульдог, травильная порода собак. Английский бульдог считается национальной собакой Англии, которая впитала в себя аристократический дух страны. Содержание бульдогов требует большой ответственности. Порода страдает одышкой, ожирением, часто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой. Несмотря на это, английские бульдоги — это спокойные, уравновешенные и добродушные собаки, которые хорошо подходят для содержания в квартире или загородном доме. Рост породы колеблется от 31см до 40 см. Вес — от 18 до 25 кг. Средняя цена: 45 000 - 80 000 рублей 9/15 Норфолк-терьер — порода охотничьих норных собак, которая зародилась в одноименном английском графстве. Это порода считается одной из самой мелкой среди терьеров. Норфолки обладают смелым и веселым нравом, очень чуткие к людям. Они хорошо приспособлены к жизни даже в небольшой квартире, но требуют ежедневных прогулок. Рост Норфолк-терьера колеблется от 23 до 25 см. Вес — от 5 до 6 кг. Средняя цена: 55 000 - 65 000 рублей 10/15 Вельш-корги отличаются преданностью и трепетной любовью к семье хозяина. Порода легко уживаются с кошками. Собаки также очень тепло относятся к детям. Как и все корги, вельши крайне подвижная собаки, которые очень любит играть с человеком. Рост взрослой особи составляет от 25 до 30 см. Вес - от 10 до 15 кг Средняя цена: 50 000 - 150 000 рублей
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11/15 Померанский шпиц — порода примитивного вида собак, которая получила распространение во времена правления королевы Виктории. Сама королева так любила своего шпица Марко, что была с ним всегда и везде. Порода обладает весёлым игривым нравом, отличным слухом и преданным характером. Несмотря на малый рост, шпицы могут за себя постоять, они не пугливы и даже отважны. Шпиц любит движение, прогулку и игру. Порода отличатся упрямством и даже пытается подчинить себе человека, поэтому дрессировать их надо с раннего возраста. Рост шпица колеблется от 16 до 22 см. Вес — от 2 до 4 кг Средняя цена: 50 000 - 150 000 рублей 12/15 Аляскинский кли-кай – порода северных шпицеобразных собак. Выведена в 1970-х годах в качестве собаки-компаньона, внешним видом напоминающей хаски. Кли-кай может содержаться в квартире благодаря своему небольшому размеру. Порода обладает очень умным и любознательным нравом, но менее общительная, чем сибирские хаски. Собак желательно контролировать, если они находятся рядом с детьми. Несмотря на хорошо развитый ум, желательно посещать с ними специальные курсы дрессировки. Рост взрослой особи составляет от 38 до 43 см. Вес - от 5 до 11 кг. Средняя цена: 250 000 - 350 000 рублей 13/15 Мальтипу – гибрид миниатюрного пуделя и мальтийской болонки. Порода приобрела популярность лишь в последнее десятилетие, что спровоцировало рост цен у заводчиков. Собака отличается мягким характером, высоким интеллектом и гипоаллергенной шерстью. Мальтипу до сих пор считается непризнанной породой и не имеет общепризнанного стандарта. При покупке щенка нужно быть крайне осторожным, чтобы не нарваться на мошенников, продающих беспородных щенков под видом мальтипу. Рост собаки колеблется от 12 до 35 см. Вес — от 2 до 4 кг Средняя цена: 80 000 - 300 000 рублей
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14/15 Аффенпинчер – карликовая разновидность пинчеров. Порода считается очень древней и восходит к началу XVII века. Своё название она получила из-за некоторого сходства в облике с обезьянами. высотой 25—30 см. Порода очень древняя. Аффенпинчеры тяжело уживаются с другими животными, ревнуют хозяина к другим членам семьи и склонны к частому лаю. Хозяину придется потратить немало времени на дрессировку щенка. Рост взрослой особи составляет от 25 до 30 см. Вес - от 4 до 6 кг. Средняя цена: 70 000 - 100 000 рублей 15/15 Салюки – одна из древнейших пород борзых собак, предназначенная для охоты на газелей, зайцев и другую мелкую дичь. Скорость животного может достигать почти 70 км/ч. Первые изображения Салюки датируются примерно 3500 годом до н. э. Порода сформировалась в кочевых племенах арабов-бедуинов, которые считали благородных собак древним даром Аллаха. Они жили в шатрах вместе с людьми, а до места охоты их «подвозили» верхом на лошади или верблюде. Салюки обладают уравновешенным и независимым нравом. Они ласковы с домашними, но несколько настороженно относятся к чужим. Рост породы колеблется от 58 см до 70 см. Вес — от 20 до 30 кг. Средняя цена: 50 000 - 80 000 рублей
Породистые собаки всегда были предметом для гордости у людей. В обществе сложились целые клубы и организации, которые следят за «чистотой» породы животных. Самые красивые и редкие четвероногие могут учувствовать в международных конкурсах, а их цена исчисляется десятками тысяч долларов США. Например, тибетский мастиф по кличке Hong Dong, привлекший внимание китайского угольного магната, обошелся будущему владельцу в полтора миллиона долларов. Теперь это самая дорогая порода собак в истории, ставшая таковой из-за разового интереса со стороны влиятельного человека. Об этом сообщает портал
Purina.ru.
Стоимость породистой собаки складывается из ее родословной, соответствия породным стандартам, пола, окраса и известности питомника.
Самые дорогие породы собак – в галерее «Рамблера»