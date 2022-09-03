Как правильно разморозить холодильник: пошаговая инструкция

Покупка нового холодильника для семейного бюджета вряд ли пройдет незамеченной, поэтому нужно делать все возможное, чтобы старый служил как можно дольше. «Рамблер» рассказывает, как нужно размораживать холодильник, чтобы его не испортить.

Если долго не размораживать холодильник, со временем на его задней стенке образуется наледь. Чем она толще, тем больше энергии тратит холодильник на поддержание заданной температуры.

Из-за этого растут счета, а также появляется риск, что холодильник может в любой момент сломаться. Поэтому так важно размораживать холодильник. Строгих сроков нет, все зависит от модели и других, самых разнообразных факторов. Ориентироваться нужно толщину наледи, если она превысила один сантиметр, значит — пора.

Откуда вообще берется наледь

Если бы холодильник стоял закрытым все время, наледи в нем не было бы. Наледь образовывается из конденсата, который появляется из-за разницы температур между холодильником и комнатой. Чем чаще мы открываем дверцу, тем больше наледи.

Шаг №1. Подготовка

Идеально размораживать холодильник зимой — тогда можно вынести на балкон все продукты и не переживать о том, что они могут испортиться. Но если есть необходимость разморозить холодильник в теплое время года, к этому нужно подготовиться.

Во-первых, постарайтесь заранее к моменту разморозки съесть основную часть еды. Для оставшейся купите термопакеты.

Во-вторых, за несколько часов до размораживания установите в морозильном отделении максимальную температуру, чтобы замороженные продукты как можно дольше не размораживались.

В-третьих, выбросьте все испорченные и старые продукты из основного и морозильного отделения. Помните, что в замороженные продукты можно хранить не больше года, если вы за это время не успели приготовить и съесть, например, кусок мяса, его лучше уже не есть.

Шаг № 2. Отключение

Отключите холодильник от питания и оставьте размораживаться. Если у холодильника нет специального отделения, куда будет стекать вода, подставьте свободные емкости, а также положите ткань, например, толстые полотенца, которые будут впитывать воду.

Шаг №3. Мытье

Пока холодильник размораживается, все полки, контейнеры и ящики нужно помыть. Вообще не забывайте регулярно протирать холодильник, это поможет дольше сохранять свежесть продуктов и ваше здоровье. Для мытья нужно использовать мягкую салфетку и неагрессивные моющие средства. Уплотнительную резинку можно мыть только влажной салфеткой, моющие средства использовать нельзя никакие, даже самые щадящие.

Шаг №4. Ускорение

Идеально холодильник вообще не трогать, но, если сил нет терпеть, можно немного ускорить процесс размораживания.

Это можно сделать несколькими способами:

Поставьте миску или кастрюлю с горячей водой внутрь, лед начнет оттаивать быстрее. Но помните, что кипяток наливать нельзя. Также нельзя использовать фен и откалывать куски льда ножом и другими острыми предметами, так можно повредить охлаждающие элементы; Налейте горячую воду в пульверизатор и начните опрыскивать наледь. Так она будет таять быстрее. Можно протирать лед тканевой салфеткой, смоченной горячей водой.

Ни в коем случае не используйте горячу воду для того, чтобы протереть уплотнительную резинку. От этого она деформируется и не будет плотно прилегать, в результате будет образовываться еще больше наледи и холодильник в конце концов сломается.

Шаг №5. Сушка

После того, как лед оттаял, а вы все помыли, вытрите стенки насухо. Это поможет сильно отсрочить повторное образование наледи.

Шаг №6. Включение

Подключите холодильник к электросети, установите нужную температуру. Через тридцать минут можно возвращать на место полки, контейнеры и продукты. Если что-то окончательно разморозилось, то это нужно приготовить и съесть. Повторно

замораживать продукты не рекомендуется.

Важно!

Даже если у вас холодильник с системой No frost, это не значит, что его не нужно размораживать. В нем будет образовываться наледь, но не так быстро, как в обычном холодильнике. Холодильник с такой системой нужно размораживать один-два раза в год. Ориентируйтесь на количество наледи на стенках.

Бонус: как убрать неприятный запах в холодильнике

В первую очередь, конечно, нужно регулярно проводить ревизию и выбрасывать испорченные продукты. Насколько это возможно, соблюдайте принципы товарного соседства, принятые в общепите. Например, нельзя сырые продукты хранить рядом с приготовленными, а овощи, рыбу и мясо нужно держать на разных полках. Кроме того, не ставьте в холодильник продукты в открытой посуде: все должно быть прикрыто крышками, пленкой, завернуто в фольгу или специальную бумагу.