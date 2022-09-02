Архитектор назвал главные ошибки при выборе мебели для дома

«То есть, когда она слишком большая в маленьком помещении и слишком габаритная в малометражках. Это ломает всю композицию, и гармонизация пространства нарушается. Огромная двуспальная кровать в 18 квадратах или небольшой диван и прикроватный столик в 40 квадратах: оба эти варианта будут смотреться нелепо», — объяснил архитектор.