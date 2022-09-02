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2 часа назад

Архитектор назвал главные ошибки при выборе мебели для дома

Мослентаиещё 1

Главные ошибки при выборе мебели для дома перчислил в интервью «Мосленте» архитектор и дизайнер Евгений Коблов. Первой из них он назвал ее не подходящие под интерьер размеры.

Архитектор назвал главные ошибки при выборе мебели для дома
Фото: МослентаМослента

«То есть, когда она слишком большая в маленьком помещении и слишком габаритная в малометражках. Это ломает всю композицию, и гармонизация пространства нарушается. Огромная двуспальная кровать в 18 квадратах или небольшой диван и прикроватный столик в 40 квадратах: оба эти варианта будут смотреться нелепо», — объяснил архитектор.

При выборе цветовой гаммы Коблов рекомендует правило: мебель должна подходить к основным тонам комнаты, или быть нейтрального цвета.

Кроме того, эксперт рекомендует не заказывать мебель в интернете без возможности потрогать и посмотреть на нее до оплаты. Иначе есть риск покупки неудобной и некомфортной вещи.

«Есть еще две важные ошибки: импульсивность покупки понравившейся мебели и покупка "на глазок". Вам очень может понравиться какой-то предмет, а как его вместить, разберемся потом. Это неверный подход. Нужно сначала просчитать метраж, что позволит эргономично расставить мебель в помещении», — добавил архитектор.

Ранее об опасности жизни в маленькой квартире рассказала психолог, невролог Эрстея Дэйс. Она предупредила, что такая жилплощадь негативно сказывается на психике человека.

Дом и сад,
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