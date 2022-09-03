Овощевод раскрыла секреты правильной засолки помидоров

Есть много разных способов сохранить на зиму выращенные в огороде помидоры. Один из них – засолка. Но чтобы они были плотными, хрустящими и вкусными, нужно знать некоторые нюансы. Журнал ELLE поделился правилами засолки из книги овощевода В. Ф. Козловой «Хранение и переработка овощей».

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«Солить помидоры – это не одно и то же, что мариновать. При засолке нужно использовать соль, а не уксус и другие консерванты», – передает ELLE.

По словам специалиста, одно из самых важных правил – перед тем, как начать делать заготовки, помидоры и другие овощи нужно сначала отсортировать и убрать испорченные плоды, а затем тщательно промыть, предварительно замочив в воде.

Тару для красных плодов стоит выбирать поменьше, иначе они сильно деформируются, а вот для зеленых можно взять крупную.

Помидоры можно использовать любые, но лучше всего подойдут мелкие и упругие, такие лучше сохраняют форму, например «Маяк» или «Сливовидный». И приступать к засолке рекомендуется как можно быстрее после снятия плодов с куста, чтобы они не спели потерять сахара, которые важны для качества готового продукта.

Для рассола нужно растворять в теплой жидкости соль, специи и зелень – это может быть укроп, горький перец, листья смородины черной, листья хрена. Соли нужно примерно 60–70 г. на литр. А концентрация рассола зависит от хранения и размеров плодов.

«В среднем при хранении около нуля градусов по Цельсию применяют 8 % ный рассол для красных плодов и 7 % ный для бурых. При хранении в подвале при более высоких температурах концентрацию рассола увеличивают на 1 %», – говорится в книге.