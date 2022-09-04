Перечислены уменьшающие коммуналку лайфхаки

В нынешних экономических условиях люди все чаще возвращаются к методам экономии на ЖКУ, как это было в первую волну пандемии, рассказала «Ленте.ру» директор сервисной компании Neoroom Service Кристина Головкова. Она перечислила лайфхаки, которые могут помочь уменьшить коммунальные расходы.

Фото: Лента.ру Лента.ру

Коммунальные расходы

Видео дня

По словам Головковой, сэкономить на счетах можно во время отпуска или командировки. «Если собственник не проживает в своей квартире более пяти дней и платит за коммунальные услуги по нормативам, он может сделать перерасчет. Для этого необходимо обратиться в УК и представить необходимые документы, например, авиабилеты. Важный момент — отопление перерассчитать не получится. Но это при условии отсутствия в квартире индивидуальных приборов учета ресурсов», — предупредила Головкова.

По ее словам, устанавливать счетчики на воду, электричество и теплообмен крайне важно, так как они позволяют отслеживать реальное потребление, а не общедомовое, которое, как правило, выше.

Чтобы сэкономить на оплате ЖКУ, можно также прибегнуть к следующим лайфхакам: не оставлять включенными в розетку электроприборы, когда они не используются, поставить рычажные (или шаровые) смесители, двухфазный сливной бачок, насадки на смесители для уровня пропускания воды и энергосберегающие лампочки, выбирать быстронагревающуюся посуду. Важно также вовремя ремонтировать сантехнику и устранять теплопотери.

Жилищные тарифы ЖКХ

К жилищным тарифам ЖКХ относится содержание и ремонт жилого помещения, которым занимается управляющая компания (УК). Данные тарифы утверждают на общем собрании сами собственники по предложению УК, отметила эксперт.

«В данном случае основной метод экономии — это выбор современной инженерии, такой как энергосберегающие лампочки, тепловые приборы с большим коэффициентом полезного действия и так далее», — обратила внимание она.

Архаичные детали интерьера

По словам Головковой, в некоторых квартирах до сих пор есть архаичные детали интерьера, от которых можно отказаться и сэкономить за счет этого.

Во-первых, это проводное радио, которое работает без электричества и призвано оповещать при ЧС. Его функцию заменили гаджеты и системы умного дома, поэтому данную услугу можно отключить, подчеркнула эксперт. Сделать это можно в МФЦ, районном отделении управления инженерных служб или УК.

«Согласно данным РСВО [Российских сетей вещания и оповещения], для населения Москвы и Московской области с 1 апреля 2021 года пользование основной абонентской радиоточкой для физлиц составляет 122,7 рубля в месяц. [Если отключить услугу], в год на этом получится сэкономить чуть более 1400 рублей, главное — сначала погасить задолженность, если таковая имеется», — поделилась Головкова.

Также, по ее словам, после обязательного предоставления кабельными операторами двух мультиплексов, включающих обязательные федеральные каналы, отпадает необходимость в коллективной телевизионной антенне. «Узнать, кто поставляет услугу и кому вы за нее платите, можно в УК или ТСЖ», — уточнила она.

Кроме того, чтобы сэкономить на счетах, многие отказываются от домашнего стационарного телефона, заметила эксперт.

Господдержка

Не стоит забывать и про государственные способы уменьшить выплаты по ЖКХ. Так, единую денежную компенсацию за оплату коммунальных услуг могут получить малоимущие, многодетные семьи, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны. Полный список тех, кому положены льготы, можно получить в районной администрации или МФЦ, заключила эксперт.