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35 минут назад

Как использовать обогреватель безопасно для здоровья

Говорит Москва

Во время работы отопительного устройства необходимо включать увлажнитель воздуха или проветривать помещение. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал кандидат медицинских наук, оториноларинголог Владимир Зайцев.

Как использовать обогреватель безопасно для здоровья
Фото: unsplashunsplash

Для увлажнения слизистой носоглотки он также посоветовал делать ингаляции.

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«Обогреватели выжигают кислород, из-за этого воздух становится сухим, уходит элемент увлажнения. Сухим воздухом дышать некомфортно, всегда комфортно дышать увлажнённым воздухом. Вместе с обогревателями нужно ставить увлажнитель воздуха, но не в одну точку — в комнате, чтобы стояли в разных местах. С одной стороны помещение будет тёплое, с другой стороны помещение будет увлажнённое.Обогреватели нагревают стены, нагревают мебель, нагревают пол, и потом это отдаёт тепло. Поэтому бояться проветривать помещение не нужно. Нагрев комнату, можно сделать короткое проветривание — вы несильно охладите. Более цивильный путь — это использование увлажнителя воздуха или мойки воздуха, второе —можно просто проветривать помещение. На ночное время можно оставлять щелевое проветривание, чтобы поступал чистый воздух. Можно делать ингаляции. Есть ингаляторы небулайзерного типа, есть ультразвуковые ингаляторы, есть паровые ингаляторы. Они увлажняют слизистую полости носа и глотки. Достаточно использовать физраствор — минут пять, семь, десять перед сном. Этого достаточно для того, чтобы слизистую увлажнить на предстоящую ночь и на весь последующий день».

Для увлажнения носоглотки подойдут абрикосовое и персиковое масла, отметил Зайцев.

«Можно ещё капать в нос персиковое масло или абрикосовое масло. Это косточковые масла — они индифферентны, то есть для слизистой нейтральные. Эти масла невязкие будут увлажнять слизистую, и обогреватели будут переноситься гораздо комфортнее».

Зайцев предупредил, что несоблюдение этих мер может привести к негативным последствиям для здоровья.

«Он [обогреватель — прим. ГМ] пересушивает слизистую полости носа. У людей, у которых есть склонность к субатрофии слизистой полости носа — нос будет сухой, образуются корочки, образуются носовые кровотечения. Это плохо. У тех, у кого есть явление субатрофического фарингита, появляется сухой кашель. У тех, у кого есть проблемы с гортаноглоткой, тоже возникает сухость в гортани, возникает явление дисфонии — голос становится охрипшим».

Дом и сад,Владимир Зайцев,
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