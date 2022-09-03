Как использовать обогреватель безопасно для здоровья

«Обогреватели выжигают кислород, из-за этого воздух становится сухим, уходит элемент увлажнения. Сухим воздухом дышать некомфортно, всегда комфортно дышать увлажнённым воздухом. Вместе с обогревателями нужно ставить увлажнитель воздуха, но не в одну точку — в комнате, чтобы стояли в разных местах. С одной стороны помещение будет тёплое, с другой стороны помещение будет увлажнённое.Обогреватели нагревают стены, нагревают мебель, нагревают пол, и потом это отдаёт тепло. Поэтому бояться проветривать помещение не нужно. Нагрев комнату, можно сделать короткое проветривание — вы несильно охладите. Более цивильный путь — это использование увлажнителя воздуха или мойки воздуха, второе —можно просто проветривать помещение. На ночное время можно оставлять щелевое проветривание, чтобы поступал чистый воздух. Можно делать ингаляции. Есть ингаляторы небулайзерного типа, есть ультразвуковые ингаляторы, есть паровые ингаляторы. Они увлажняют слизистую полости носа и глотки. Достаточно использовать физраствор — минут пять, семь, десять перед сном. Этого достаточно для того, чтобы слизистую увлажнить на предстоящую ночь и на весь последующий день».