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2 часа назад

Эксперт рассказала, как сэкономить на оплате электричества и воды

РИА "ФедералПресс"

Директор сервисной компании Neoroom Service Кристина Головкова рассказала, как можно сэкономить на коммунальных платежах.

Эксперт рассказала, как сэкономить на оплате электричества и воды
Фото: ФедералПресс / Полина ЗиновьеваФедералПресс / Полина Зиновьева

Если вы не проживаете дома больше пяти дней, то можно обратиться в УК за перерасчетом коммуналки. Однако счет за отопление уменьшить не получится.

Важно установить счетчики на воду, электричество и теплообмен, так как благодаря им учитывается реальное потребление ресурсов, а не общедомовое.

«На воду выгодно ставить двух- или трехтарифные счетчики, потому что ночное время – самое бюджетное. На батареи можно установить регуляторы тепла. А вот по газу нужно учесть несколько моментов: газовая это или электрическая плита, есть бойлер или нет, как часто, долго и сколько человек им пользуется. Если «прописантов» немного, то установка счетчиков будет не всегда выгодна», – говорит эксперт.

Также можно отказаться от архаичных деталей интерьера, таких как радио. Оно потребляет много электричества, и его можно заменить смартфоном.

Важно вовремя чинить сантехнику, ставить энергосберегающие лампочки, не оставлять в розетке ненужные электроприборы и поставить рычажные смесители, рекомендует «Лента.ру».

Ранее «ФедералПресс» писал о том, как меньше платить за мусор.

Дом и сад,
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