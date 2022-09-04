Эксперт рассказала, как сэкономить на оплате электричества и воды

«На воду выгодно ставить двух- или трехтарифные счетчики, потому что ночное время – самое бюджетное. На батареи можно установить регуляторы тепла. А вот по газу нужно учесть несколько моментов: газовая это или электрическая плита, есть бойлер или нет, как часто, долго и сколько человек им пользуется. Если «прописантов» немного, то установка счетчиков будет не всегда выгодна», – говорит эксперт.