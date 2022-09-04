Эксперт рассказала, как сэкономить на оплате электричества и воды

Директор сервисной компании Neoroom Service Кристина Головкова рассказала, как можно сэкономить на коммунальных платежах.
Если вы не проживаете дома больше пяти дней, то можно обратиться в УК за перерасчетом коммуналки. Однако счет за отопление уменьшить не получится.
Важно установить счетчики на воду, электричество и теплообмен, так как благодаря им учитывается реальное потребление ресурсов, а не общедомовое.
«На воду выгодно ставить двух- или трехтарифные счетчики, потому что ночное время – самое бюджетное. На батареи можно установить регуляторы тепла. А вот по газу нужно учесть несколько моментов: газовая это или электрическая плита, есть бойлер или нет, как часто, долго и сколько человек им пользуется. Если «прописантов» немного, то установка счетчиков будет не всегда выгодна», – говорит эксперт.
Также можно отказаться от архаичных деталей интерьера, таких как радио. Оно потребляет много электричества, и его можно заменить смартфоном.
Важно вовремя чинить сантехнику, ставить энергосберегающие лампочки, не оставлять в розетке ненужные электроприборы и поставить рычажные смесители, рекомендует «Лента.ру».
Ранее «ФедералПресс» писал о том, как меньше платить за мусор.