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3 часа назад

На «Московских ярмарках» рассказали, как правильно собирать урожай

Daily Storm

На первый взгляд может показаться, что сбор урожая — простое занятие. Однако и в этом деле есть свои тонкости. Новое видео от «Московских ярмарок» посвящено как раз советам по сбору урожая.

На «Московских ярмарках» рассказали, как правильно собирать урожай
Фото: UnsplashUnsplash

Во-первых, чтобы проверить, созрел ли картофель, выкопайте один куст. Плоды должны быть среднего размера и легко отходить от ботвы. Для сбора урожая рекомендуем выбрать день без дождей. Так будет проще работать с землей и картошку не придется дополнительно высушивать.

Во-вторых, морковь можно собирать каждый день по мере созревания. Чтобы заготовить морковь для хранения, советуем выкапывать ее не раньше осени. Если подкопать плоды вилами, выдернуть морковь из почвы будет проще.

В-третьих, помидоры можно собирать и красными, и зелеными. Зеленые томаты обычно используют для засолки. Когда помидоры начинают краснеть на кустах, нужно собирать их каждый день.

В-четвертых, огурцы и кабачки проверяйте ежедневно и собирайте нужного вам размера. Если вовремя не снять плоды, они могут перезреть, пожелтеть и помешать созреванию новых.

Пользуйтесь советами от «Московских ярмарок» и собирайте самый вкусный урожай! На «Московских ярмарках» также можно приобрести свежие вкусные овощи и фрукты, мясо и рыбу, молочную продукцию, мед и многое другое.

Фестивальные площадки и ярмарки — часть единого большого процесса по благоустройству Москвы. Многие площадки сопровождаются торговыми точками — сейчас в разных районах столицы открыто более 50 фермерских ярмарок, где можно купить вкусные и свежие продукты. На каждом рынке места для фермеров распределяются по итогам конкурса, а москвичи получают доступ к качественным товарам.

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