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2 часа назад

Дизайнеры интерьера перечислили делающие кухню старомодной ошибки

Lenta.ru

Использование матовых лампочек и белый цвет делают кухню старомодной, предупредили дизайнеры интерьера. Ошибки, из-за которых кухня выглядит устаревшей, они перечислили в беседе с изданием The Sun.

Дизайнеры интерьера перечислили делающие кухню старомодной ошибки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как рассказала дизайнер Джиллиан Веденмайер, обычные матовые лампочки были популярны в оформлении кухонь долгие годы, однако сейчас их предлагают заменять светильниками с абажурами из натуральных материалов: ратана и дерева. В свою очередь, дизайнер Кассандра Шинкель назвала делающим кухню старомодной наличие всего одного источника света над головой. Она порекомендовала расставить небольшие лампы на полках и других поверхностях. Немодным она сочла и решение оформить всю кухню в белом цвете.

Дизайнер Сьерра Фэллон указала на то, что в прошлое уходит металлическая фурнитура совпадающих оттенков. «Когда кто-то выбирает металлическую отделку: никелевую, черную или золотую, — он думает, что каждый элемент на кухне должен быть одного цвета, включая отделку сантехники, ручки шкафа и освещение», — сказала Фэллон, порекомендовав сочетать разные цвета.

Наконец, дизайнер Генриета Имри предостерегла от использования открытых полок, попросив отказаться от них в пользу закрывающихся шкафчиков. Это интерьерное решение, подсказала она, позволить сэкономить время на уборке содержимого полок.

Дом и сад,
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