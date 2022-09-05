Дизайнеры интерьера перечислили делающие кухню старомодной ошибки

Использование матовых лампочек и белый цвет делают кухню старомодной, предупредили дизайнеры интерьера. Ошибки, из-за которых кухня выглядит устаревшей, они перечислили в беседе с изданием The Sun.

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Как рассказала дизайнер Джиллиан Веденмайер, обычные матовые лампочки были популярны в оформлении кухонь долгие годы, однако сейчас их предлагают заменять светильниками с абажурами из натуральных материалов: ратана и дерева. В свою очередь, дизайнер Кассандра Шинкель назвала делающим кухню старомодной наличие всего одного источника света над головой. Она порекомендовала расставить небольшие лампы на полках и других поверхностях. Немодным она сочла и решение оформить всю кухню в белом цвете.

Дизайнер Сьерра Фэллон указала на то, что в прошлое уходит металлическая фурнитура совпадающих оттенков. «Когда кто-то выбирает металлическую отделку: никелевую, черную или золотую, — он думает, что каждый элемент на кухне должен быть одного цвета, включая отделку сантехники, ручки шкафа и освещение», — сказала Фэллон, порекомендовав сочетать разные цвета.