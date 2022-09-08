Чем занять собаку в маленькой квартире, чтобы сохранить жилье

Ни для кого не секрет, что наши пушистые друзья могут быть ну очень активными. Для гармоничного развития и хорошего самочувствия у собаки всегда должна быть возможность высвободить свою энергию, поэтому регулярные игры на улице так важны. Но что делать, если у вас нет возможности выгулять своего питомца (например, в поездке), или же прогулки оказалось недостаточно? Можем дать несколько советов!

Фото: Petstory Petstory

Чередуйте игрушки

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У вас дома лежат одни и те же старые игрушки? Пора это изменить! Ваша собака проявит гораздо больше интереса к новым для неё игрушкам. И это совсем не значит, что вы должны постоянно тратить деньги. Просто спрячьте те, на которые она не обращала внимания некоторое время, а затем удивите её ими через несколько недель. Поверьте, ваш любимец может отлично провести время, просто прыгая вокруг давно забытой игрушки.

Поиграйте в прятки

Подождите, пока ваша собака отвлечется на лакомство, человека или мяч. Затем проскользните в шкаф или спрячьтесь за габаритной мебелью. Если собака сразу не выходит на поиски, позовите её по имени. Оставляйте звуковые подсказки и дайте питомцу лакомство, когда он или она вас найдет.

Устройте полосу препятствий

Существует масса способов утомить собаку с помощью полосы препятствий. Вы можете приклеить ленту поперек дверного проема, чтобы создать «трамплины», через которые ваш пушистый друг будет перепрыгивать. Или зафиксировать брусья, под которыми он будет пролезать. Вы также можете переставить мебель, если разрешаете своему питомцу залезать на неё. Но не забывайте о правилах – если вы проводите эту игру в поездке, некоторые отели могут запрещать поднимать животных на диваны или кровати.

Фокусы

Для этого развлечения вам понадобится несколько лакомств и две чашки. Покажите собаке угощение и дайте ей посмотреть на то, как кладёте его под одну из чашек. После поменяйте чашки местами один или два раза и попросите щенка найти лакомство. По мере того, как хвостик осваивает игру, усложняйте её. Вы можете добавить третью чашку, использовать лакомство с более слабым запахом или дольше перемешивать чашки.

Погоня за мыльными пузырями

Собаки очень любят охоту. Просто купите упаковку мыльных пузырей и позвольте своему любимцу гоняться за “добычей”, пока он не устанет! Убедитесь, что вы используете смесь для пузырей, которая не повредит глаза собаки. Вы можете купить пузыри с ароматом бекона или арахисового масла (да, такие существуют!) или сделать свои собственные, используя воду и глицерин.

Совет для профи: если вам нужно развлечь своего щенка во время конференц-звонка, используйте машину для мыльных пузырей.

Кормите собаку с помощью игрушки-головоломки

Поверьте, интеллектуальные игры требуют ничуть не меньше энергии, чем физические. Если вашей собаке приходится прилагать усилия, чтобы достать еду, это утомляет её и одновременно не позволяет бездумно поглощать пищу. Это может быть простая пластиковая бутылка, в крышечку которой вы положите угощение и зафиксируете бутылку на горлышке — так собаке придётся опрокидывать её, чтобы получить награду. Вы также можете купить игрушку KONG, коврик для кормления питомца или другие интеллектуальные игрушки.

Поиграйте в мяч

Многие животные обожают играть в мяч. Этим можно заняться и дома – если, конечно, вы живёте не в музее. Вы можете поиграть с собакой в мяч на лестнице. Так пушистому придётся бегать за мячом вверх и вниз, и он быстрее утомится от развлечения.

Перетягивание каната

Для этой игры вы можете купить специальную интерактивную игрушку или же поиграть с питомцем самостоятельно. Это может быть очень весело, если развлечение происходит под контролем. Обратите внимание на то, что некоторые собаки могут слишком перевозбудиться от этой игры – если это ваш случай, выберите другой способ веселья с животным.

Обучение трюкам

Ничто так не развивает мозг собаки, как дрессировка. А обучение животного трюкам может быть весёлым для вас обоих!

Шейпинг – это метод обучения, при котором вы вознаграждаете собаку за то, что она приближается к определенному поведению по одному маленькому шагу за раз. Например, чтобы приучить собаку закрывать дверь, скажите "да" и дайте ей лакомство, когда она повернется мордой к двери. Дождитесь пока собака не начнет поворачиваться к двери более уверенно. Следующим этапом, прежде чем дать собаке лакомство, подождите, пока она подойдет ближе к двери. Повторяйте манипуляции до тех пор, пока ваша собака, чтобы получить награду, не начнет прикасаться к двери, а затем – толкать её носом.

Игры для развития нюха

Научите своего хвостика команде “ищи”. Далее прячьте лакомства по всей квартире (конечно, в разумных объёмах) и устраивайте поисковые работы для угощения питомца. Важно научить свою собаку понимать, чего вы от неё хотите, когда даёте команду "Ищи". Это стоит затраченных усилий, потому что работа носом – веселый способ дать выход энергии собаки, где бы вы ни находились.

Дайте собаке стимулирующую жевательную игрушку

По какой-то причине многие собаки просто сходят с ума от звука, который издают бутылки с водой. Вы можете соорудить собственную игрушку, просто засунув такую бутылку в ненужный носок, завязанный узлом. Ещё один вариант – подарить питомцу мягкую игрушку-пищалку, или положить немного корма в специальную жевательную игрушку.

Дайте собаке стимулирующую жевательную игрушку

Поздравляем, теперь вы знаете, как порадовать собаку, не выходя из дома! И еще несколько советов: