Реальные отзывы: автоматическая кормушка для домашних питомцев

Мир полон изобретений, призванных упростить жизнь и сделать ее более комфортной. Одним из таких полезных новшеств по праву можно считать автоматические кормушки для кошек или собак.

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Благодаря такому приобретению вы сможете спокойно уехать на выходные или в командировку, не беспокоясь о своем питомце. Автоматическая кормушка обеспечит ваше животное едой по определенному, заранее заданному вами расписанию.

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Кормушки бывают механическими и электронными, рассчитанными на разное количество порций. Механические работают по простому принципу – когда животное съедает корм из миски, из контейнера высыпается следующая порция, занимая освободившееся место. Минус такого вида кормушки в том, что вы не сможете контролировать количество съеденного корма и то, как часто ест питомец.

Электронные кормушки обладают множеством самых разных функций. Основным достоинством таких приборов является возможность запрограммировать их на определенное расписание и тот факт, что корм не будет заветриваться под закрытой крышкой контейнера – каждый отсек открывается в назначенное вами время (как правило, отсека 4, но бывают модели и с большим количеством).

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Некоторые модели оснащены опцией записи голоса, что позволит кошке или собаке немного легче пережить расставание с хозяином, при этом поможет питомцу не пропустить прием пищи – подача очередной порции корма сопровождается воспроизведением голосового сообщения, записанного вами. Также есть возможность приобрести модель с видеонаблюдением и подглядывать за питомцем через смартфон из любой точки мира.

При выборе кормушки ориентируйтесь в первую очередь на количество и объем отсеков для корма – их показатели должны зависеть от размера и веса вашего питомца, а также от того, как долго вы будете отсутствовать.

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Реальные отзывы

Мы покупали кормушку, дабы отрегулировать питание кота, у него ожирение. но оказалось, что проще обучить своих членов семьи строгому режиму кормления кота и утвердить нужную дозировку корма, чем приобретать дорогую кормушку и тратить время на ненужные лишние действия. Лучше вместо этого попить чаю!

Эта штука оправдала себя. Конечно, конкретно нам смысла нет ее держать на кухне постоянно – как правило, хоть кто-то да приходит в то время, когда пора кормить взрослую кошку, тем более она занимает место двухсекционной поилки и миски – аппарат не маленький.